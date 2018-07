Sala Penal niega recurso y seguirá llevando el juicio contra Besaile

En la Corte Suprema de Justicia inició este lunes la audiencia preparatoria de juicio contra el senador Musa Besaile, capturado por hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.

En la diligencia el abogado Jaime Granados, quien defiende a Besaile, interpuso un recursos de reposición con el fin de que la Sala Penal afirmara que ya no es competente para llevar el juicio en su proceso.



Pero la Sala Penal de la Corte Suprema negó ese recurso y continuará´llevando el caso hasta que se cree la nueva sala de Juzgamiento en Primera Instancia.



El magistrado Eyder Patiño Cabrera aseguró que "la Corte no puede establecer un régimen de transición el constituyente derivado no previó", por lo que por ahora la Sala Penal seguirá llevando el caso.



El magistrado dijo que aunque el Acto Legislativo 01 del 2018 modificó la Constitución y creó la doble instancia para aforados, no por ello se puede decir que "la competencia de las actuales Sala de Instrucción y de Casación Penal haya decaído”.



Para el magistrado, si la Sala Penal estableciera que ya no puede llevar el caso contra Musa esto implicaría paralizar la justicia.



El abogado Granados aseguró que la decisión del alto tribunal es precaria: "como se han designado dos de los tres magistrados de la nueva sala de Juzgamiento en Primera Instancia, y este jueves se elegiría otro, será con ellos con quien finalmente se retomará la audiencia", dijo Granados.



“Se debía permitir a los nuevos magistrados que conocieran de toda la audiencia incluyendo la preparatoria y ellos decidieran”, aseguró el abogado.



Besaile es señalado de haber pagado 2.000 millones de pesos para intentar frenar en la Corte Suprema de Justicia una orden de captura en su contra por parapolítica.



JUSTICIA