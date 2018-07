A salvo, actuaciones de Sala Penal de la Corte contra congresistas

En una decisión clave, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que sus compañeros de la Sala Penal siguen siendo competentes para investigar a los congresistas y demás aforados. Esto, pese a haber entrado en vigencia, desde enero, la ley de doble instancia que cambió la forma de juzgamiento en ese alto tribunal.

La Sala Civil revisó una tutela en la que el exsenador Álvaro Ashton pedía declarar la incompetencia de la Sala Penal para llevar su proceso por nexos con paramilitares.



Lo solicitado por Ashton era anular todo su caso, en el que la Corte ordenó su captura desde diciembre del año pasado y lo llamó a juicio el primero de junio.



La tutela había generado alarma entre los magistrados de la Sala Penal porque, de aceptarse el recurso de Ashton, se habría causado un efecto dominó que terminaría invalidando todas las decisiones tomadas desde enero por esa Sala, como las condenas por el ‘cartel de la toga’ contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno, la del exgobernador Alejanro Lyons y el proceso contra Musa Besaile.



También habría quedado en vilo la condena por Odebrecht contra el ‘Ñoño’ Elías, o la decisión que cerró la investigación contra Iván Cepeda y compulsó copias contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.



Así, la Sala Civil reconoce que los nueve magistrados de la Sala Penal siguen manteniendo sus facultades investigativas hasta que entren en operación las dos nuevas salas que creó la ley de doble instancia: la Sala Especial de Instrucción y la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia.



Esas salas aún no han sido conformadas porque no se ha dado por completo la elección de los nueve magistrados que en total deben integrarlas. Por ahora solo se han elegido dos magistrados de la Sala de Juzgamiento: Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas



Aunque la discusión en la Sala Civil llevaba varias semanas en que los magistrados no lograban ponerse de acuerdo, pues un grupo consideraba que se debía declarar que la Sala Penal ya había perdido facultades, ayer la decisión entre los siete magistrados fue unánime al avalar la ponencia de Armando Tolosa, quien propuso mantener la competencia.



De los siete magistrados, únicamente aclaró su voto Ariel Salazar Ramírez.



JUSTICIA