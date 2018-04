Revocan exclusión del 'para' Orlando Villa Zapata de Justicia y Paz

La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia acaba de revocar la decisión de expulsar de la Jurisdicción Especial de Paz al señalado narcoparamilitar Orlando Villa Zapata, alias la Mona.

Villa, jefe del bloque Vencedores de Arauca de las autodefensas, había sido expulsado en diciembre de 2017 por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.



Según se dijo en su momento, faltó a la verdad y manipuló un proceso en el que se lo vinculaba, perdiendo los beneficios de la Ley 975 de Justicia y Paz, que le permitía pagar una pena alternativa de ocho años de prisión.



Desde ese momento, Villa, mano derecha de los capos Miguel y Víctor Mejía Múnera, quedó expuesto a condenas superiores a los 40 años.



En su momento, el tribunal indicó que se demostró la “intención dolosa” de Villa Zapata de “defraudar el proceso transicional con el objetivo de obtener mayores beneficios de la justicia”, como libertad a prueba.



Además, su nombre apareció en otra reciente investigación. Investigaciones de la Fiscalía indican que Villa Zapata habría obtenido favores de la fiscal Hilda Yaneth Niño Farfán, hoy presa.



Sin embargo, su defensa interpuso un recurso en contra de su expulsión, y el pasado jueves obtuvo un fallo a favor.

Decisión atípica

Si bien se comprobó que Villa Zapata participó en una masacre indígena, la Corte concluyó que no debía referirla ni ser tenida en cuenta en Justicia y Paz, porque no la cometieron paramilitares.



De hecho, si bien investigadores de policía judicial probaron la participación del paramilitar, este aseguró que la hizo antes de ingresar a las autodefensas y por razones personales.



La masacre en que fue vinculado sucedió en la hacienda El Nilo, en Caloto, Cauca, en 1991.



Está probado que el 16 de diciembre de ese año, civiles y uniformados (de la Policía de Santander de Quilichao) asesinaron a 20 indígenas paeces dentro de un lío de tierras que venían siendo ocupadas ancestralmente por esa etnia.

Según el expediente, a los indígenas –entre ellos ancianos, mujeres y niños– les tendieron una emboscada y fueron masacrados siguiendo órdenes del entonces líder paramilitar Fidel Castaño Gil.



Sin embargo, la defensa de Villa Zapata argumentó que su prohijado había ingresado a la Auc en 1999 y estuvo hasta diciembre de 2005, cuando su bloque se desmovilizó. Por eso, esa masacre no se podía relacionar con crímenes cometidos por los grupos paramilitares a los que estuvo vinculado.



También se probó que antes de convertirse en lugarteniente de los hermanos Mejía Múnera, el paramilitar procesado fue escolta del jefe paramilitar Vicente Castaño, hermano de Fidel.



Sin embargo, se desvirtuó el hecho de que este último hubiera ordenado la masacre.



De hecho, Villa Zapata aseguró que ese día, él tan solo acompañó a un amigo, Jorge Valencia, a solucionar un lío de tierras, y que fueron atacados por terceros.



Según su testimonio, Valencia solo quería desalojar a los indígenas, pero fue atacado y tuvo que defenderse.



Contra el fallo que anula la expulsión de Orlando Villa Zapata no cabe ningún recurso, y el expediente será remitido esta misma semana al Tribunal de Justicia y Paz.



Su primer efecto es que el ‘para’ recuperaría sus beneficios judiciales de inmediato, siempre y cuando no se le encuentren nuevos delitos que le hagan perder los privilegios.



UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com