Reparos del Consejo de Estado y Procuraduría a la reforma electoral

20 de abril 2017 , 08:49 a.m.

20 de abril 2017 , 08:49 a.m.

En medio de la discusión que se realiza por la reforma electoral, el presidente del Consejo de Estado, Octavio Ramírez, señaló que la consideración del Tribunal es que se necesitan reformas procesales, pero no la creación de un nuevo organismo.



Además hizo énfasis en que transformar el Consejo de Estado no puede hacerse por vía del ‘Fast Track’.

Ramírez dijo que el Consejo de Estado invitará al presidente Juan Manuel Santos a participar en los próximos días a una sesión de la Sala Plena donde le expresarán su inconformidad con la propuesta de transformar la sección quinta del Consejo de Estado.



Así mismo, señaló que no puede atribuirse ineficiencia al tribunal contencioso en sus funciones electorales porque 95 de cada 100 procesos son fallados a tiempo.



En medio de su presentación, Ramírez manifestó que para garantizar la participación política de las minorías, la transformación debe hacerse en el Consejo Nacional Electoral.



El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, coincidió con el presidente del Consejo de Estado diciendo que esta no es la reforma electoral que requiere Colombia.



"Tenemos el problema de la financiación de las campañas que deriva en corrupción, pero crear un cuarto poder no es una solución", concluyó Lizcano

Que le quiten a la Procuraduría la potestad de sancionar a alcaldes y gobernadores es mutilar el ejercicio de su función constitucional FACEBOOK

TWITTER

El procurador Fernando Carrillo también llamó la atención sobre la propuesta de que a partir de esta reforma se le quite al Ministerio Público la función de investigar a alcaldes y gobernadores.



"Que le quiten a la Procuraduría la potestad de sancionar a alcaldes y gobernadores es mutilar el ejercicio de su función constitucional", dijo Carrillo.



Indicó, además, que en el escenario institucional "es reconocido el rol que está jugando la Procuraduría como para pensar en ponerla en objetivo de una reforma electoral. Eso no lo entendemos nosotros ni los colombianos, y sería un gran retroceso en la lucha contra la corrupción”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com