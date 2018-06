Las razones por las que Santrich podría salvarse de la extradición

Aunque ninguna autoridad de la justicia ordinaria se ha pronunciado oficialmente –pues, por el momento, el caso está en la cancha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–, entre algunos magistrados de las altas cortes se habla de las hipótesis que podrían llevar a que Jesús Santrich, exjefe de las Farc pedido por EE. UU. por narcotráfico, no sea extraditado.

En los próximos 120 días, la JEP deberá resolver la solicitud de extradición determinando si los hechos por los que es pedido se dieron antes de la firma del acuerdo de paz con Farc, con lo que el caso se quedaría en la Sala de Reconocimiento de esa justicia, o si son posteriores, por lo que debería enviar la solicitud a la Corte Suprema.



Pero, más allá de lo que ocurra en la JEP, nada garantiza ni obliga a que la Corte Suprema avale su envío, luz verde necesaria para que el Presidente autorice la extradición.



La primera razón por la cual la Corte podría reconsiderar la solicitud es porque, al hacer una ponderación entre los derechos de las víctimas, se podría concluir que son mucho más graves los crímenes por los que Santrich debe responder en el país que la solicitud de narcotráfico en Estados Unidos.



Esto podría llevar a que la Corte niegue o autorice una entrega diferida, para que primero cumpla con sus compromisos judiciales en el país. “En casos de paramilitares que tenían graves violaciones de los derechos humanos, la Corte decidió no extraditarlos afirmando que debían primero responder ante las víctimas en Colombia”, aseguró Camilo Sánchez, de Dejusticia.

Otra alternativa es que el acto legislativo 01 del 2017, por el cual se creó la JEP y que fue avalado por la Corte Constitucional, establece que “en caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del acuerdo final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, (la JEP) la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición”.



Así se lo explicó la Corte Suprema de Justicia a Santrich al responderle un derecho de petición. Aunque el alto tribunal le dijo al exguerrillero que por ahora no puede intervenir, pues solo lo hará si la JEP le remite la solicitud de extradición, a su juicio, la hipótesis que plantea esa ley “implica, en criterio de la Sala, que la Sala de Revisión debe poner en conocimiento de la autoridad judicial nacional competente la conducta atribuida por el país requeriente al integrante de las Farc para que se investigue y, si es del caso, sea juzgada en Colombia”.



Aunque algunos magistrados le dijeron a EL TIEMPO que ese artículo del acto legislativo implicaría que la justicia Colombiana tiene prioridad en los delitos posteriores cometidos por ex-Farc, el penalista Camilo Burbano asegura que esa norma significa que “la Fiscalía tiene la posibilidad de iniciar en la justicia ordinaria un proceso por narcotráfico, que no impide que sea extraditado y luego se le descuente una eventual pena en Colombia”.



En el derecho de petición, Santrich pide ser juzgado en Colombia y asegura que no hay evidencia de que hubiese cometido delito alguno en territorio estadounidense”. Sin embargo, aunque el delito se haya consumado en el país, en el caso del narcotráfico este se proyecta hacia el exterior, lo que da pie a la extradición.



JUSTICIA