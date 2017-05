Tiempo preso fue clave en negativa de libertad a Diego Palacio

No completar al menos cinco años preso, más que el hecho de que su condena estuviera relacionada o no con el conflicto armado, fue el factor que llevó a la juez 29 de ejecución de penas a negarle al exministro Diego Palacio la libertad condicional prevista en las normas de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Este lunes, los abogados del Exministro, condenado por el escándalo de la 'Yidispolítica', fueron notificados de la decisión. La jueza consideró que Palacio Betancourt no cumple con los requisitos establecidos en la nueva jurisdicción.



Su análisis se concentró en el tiempo que lleva preso el alfil del expresidente Álvaro Uribe. En efecto, señala la decisión, "independientemente de si el penado (Diego) Palacio es considerado agente del Estado o si en verdad la falta cometida fue por causa, con ocasión o con relación directa o indirecta con el conflicto, debe cumplir indefectiblemente con privación efectiva de la libertad de por lo menos cinco años".



Palacio se encuentra recluido en el Cantón Norte, donde lleva 2 años y 27 días detenido por el delito de cohecho por dar y ofrecer. Por esta situación, que la jueza consideró un incumplimiento claro de las condiciones expresadas en la ley para aspirar a la JEP, negó la solicitud de libertad sin analizar de fondo el argumento de Palacio sobre la relación de la 'yidispolítica' con el conflicto.



La decisión contra el Exministro puede ser revisada por los magistrados de la JEP una vez estén posesionados. Pero como esto podría dilatarse incluso hasta fin de año, fuentes cercanas a Palacio no descartan que decidan descartar el asunto, toda vez que por cumplimiento de pena y con las rebajas de ley podría aspirar a la libertad condicional el próximo año.



El juzgado también advierte que la solicitud no la realizó directamente el secretario ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz ni se aportó la copia oficial del acta de compromiso, requisitos exigidos para aplicar a esta justicia transicional. “Las diligencias constituyen un verdadero requisito de procedibilidad, debería denegarse por este aspecto la solicitud”, señaló la juez.



La petición de libertad fue presentada por Betancourt el pasado 23 de marzo en la que manifestaba su voluntad de someterse a dicha jurisdicción y se comprometía a contribuir con la verdad y no repetición.



