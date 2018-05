¿Qué es el Principio de oportunidad que le otorgaron a Gustavo Moreno?

Este jueves, el juzgado 17 de control de garantías concedió el Principio de oportunidad a Luis Gustavo Moreno. Actualmente, el exfiscal se encuentra a disposición de la DEA para su extradición a Estados Unidos.



El Principio de oportunidad significa que la Fiscalía puede renunciar, suspender o interrumpir una acción penal. Esto se hace con el fin de lograr la colaboración de implicados en actos condenables.

Moreno había presentado 4 veces la solicitud para el Principio de oportunidad FACEBOOK

TWITTER

Moreno, quien está siendo procesado por presuntos actos de corrupción, había intentado conseguir este Principio en cuatro intentos anteriores. En las otras ocasiones los jueces habían alegado la falta de representación de la víctima (que esta vez se solucionó con un representante de la Rama Judicial).



En enero de este año, la solicitud de la Fiscalía de otorgarle el Principio y suspender su proceso por un año se negó porque, según el juez, si luego se le señalaba de más delitos, el Principio podría protegerlo.



Esta vez, la solicitud prosperó porque se probó que las declaraciones de Moreno han servido para los casos en contra de Musa Besaile, Álvaro Ashtom, Julio Manzur y Juan Carlos Abadía.

El Principio puede aplicarse cuando la condena no es superior a seis años de cárcel o, si como en el caso de Moreno, la persona es entregada en extradición y “la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada”.



Su interés en que se le otorgara esto consiste en colaborar como testigo clave y brindar información sobre el Cartel de la toga, a cambio de recibir inmunidad parcial por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada.



Si se le hubiera negado, las declaraciones hechas por Moreno hubieran sido informales y no hubieran tenido validez en los procesos judiciales.



EL TIEMPO.COM