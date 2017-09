'Hay que superar la crisis de legitimidad de la Rama Judicial'

A propósito del último escándalo de las altas cortes, la Corporación Excelencia en la Justicia hizo un llamado para recuperar la confianza ciudadana en los jueces y magistrados del país.



La Corporación habla de 10 acciones para depurar la Rama Judicial, entre ellas identificar a todos los posibles funcionarios que integran as redes de corrupción y siguen vinculados a la Rama Judicial.

En el documento se hace énfasis en la importancia de sancionar a los individuos y defender a las instituciones. Pide también que se eviten las generalizaciones que considera peligrosas. "Ees incuestionable que la corrupción permeó la Rama Judicial, pero también que son miles los funcionarios honestos y competentes que la integran.

Se debe avanzar, sin pausa, en la depuración de la Rama, lo que no solo incluye a quienes cometen actos de corrupción, sino también a quienes tienen un desempeño deficiente", se lee en el documento.



Después de varios intentos por reformar la justicia, la Corporación dice que la misma Rama tiene que mostrar una propuesta contundente. Asegura que incluirla a última hora en el paquete de proyectos del Fast Track y en presentarla en un momento preelectoral no es una salida adecuada.



Hace un llamado para que no se descuide la integración de la cúpula de la justicia, pues está pendiente la elección de los siete miembros de la Comisión de Disciplina

Judicial, la elección de un magistrado de la sala administrativa del Consejo

Superior de la Judicatura y la elección de los magistrados de la Jurisdicción

Especial para la Paz (JEP).



La interinidad en los cargos de la Rama es otro punto débil de ese poder. De acuerdo con la Corporación las interinidades de cargos en las cortes han puesto en riesgo su propio funcionamiento, algo que pasó en el 2013 y en el 2016.



Por ejemplo, dice que la última vacante de la Corte Constitucional solo se logró tras 9

meses de discusiones y 4 de interinidad. Y está pendiente la elección de

la vacante de un magistrado de la Sala Civil cuya lista de candidatos fue

enviada a la Corte en junio de 2016.



En la carrera judicial, los cargos en provisionalidad son casi tantos como los fijos. El

Consejo Superior de la Judicatura reporta un total de 14.202 cargos en provisionalidad, un 42% de la planta.



"Los ciudadanos tenemos derecho a conocer quiénes son y de dónde vienen nuestros jueces y fiscales, cuál es su productividad y en qué se gastan los recursos de la administración de justicia. El acceso a esta información no solo debe ser posible, sino sencillo", dice el documento, por lo que pide que la información sea pública y se divulgue en las páginas web de las instituciones sin necesidad de que se hagan derechos de petición que significan un desgaste para los colombianos.



Por último hace énfasis en que se tengan elevados estándares de calidad para la selección de funcionarios y la formación de abogados, construir un plan anticorrupción y darle prioridad al tema de la justicia en las próximas elecciones presidenciales.



JUSTICIA