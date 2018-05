Presos por abuso de niños reclaman indemnizaciones

En al menos 20 fallos de los últimos dos años, el Consejo de Estado ha impedido que personas que estuvieron detenidas en casos de abuso sexual de niños y que terminaron absueltas reciban millonarias indemnizaciones del Estado.



En las sentencias el tribunal insiste en que no toda persona absuelta en un proceso penal tiene derecho a reclamar reparación por el tiempo que estuvo detenida, y menos cuando hay “indicios serios” en su contra.



En la más reciente decisión, del pasado 8 de marzo, el Consejo de Estado describe el caso de un hombre que pretendía recibir alrededor de 160 millones de pesos por haber estado preso cerca de un año y medio como parte de un proceso por supuestamente realizar actos sexuales con una niña de cinco años.

Un juzgado lo condenó en primera instancia a 12 años de cárcel, pero el Tribunal Superior de Armenia lo absolvió al considerar que “no se desvirtuó la presunción de inocencia”; es decir, que no hubo pruebas suficientes para considerarlo responsable.



En ese caso en particular, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Orlando Santofimio, llamó la atención sobre cómo la defensa del hombre nunca negó su conducta sino que intentó durante todo el proceso que se le imputara un delito menor, y luego de ser absuelto demandó al Estado.



“De manera descarnada y sin asomo de remordimiento señaló la defensa que el comportamiento del sindicado no es para imputarle el delito de acto sexual con menor de 14 años, pues por la corta edad de la niña no sufrió alteraciones sustantivas en la formación sexual”, se lee en el documento.



Así, reprocha esa corte que el hombre busque una indemnización cuando los testimonios de la mamá y la niña, y los exámenes médicos realizados daban cuenta de que sí tenía responsabilidad en los hechos. Esto sumado a que para entonces había en su contra otra investigación por el delito de acceso carnal abusivo en un menor de edad.



En otra decisión similar, el Consejo tumbó una sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que le había reconocido 20 millones de pesos a un hombre que fue procesado por intentar abusar sexualmente de una niña de 12 años en el municipio de Muzo y quien en consecuencia estuvo detenido durante cinco meses.



Pese a que la absolución expedida por el Tribunal Superior de ese departamento consideró que no se pudo concretar una “tentativa” porque el hombre no realizó “actos libidinosos” con ella; los magistrados dicen que el hombre entró a la casa de la menor sabiendo que la mamá no se encontraba y “además de sujetarla con fuerza, privándola de la libertad de movimiento”, intentó besarla a la fuerza.

Con esto, el Consejo de Estado asegura que no es lógico que se indemnice al reclamante teniendo en cuenta que “actuó sin atender, proteger y preservar la libertad sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la niña”.



En otro proceso se le evitó al Estado pagar una indemnización superior a los 3.500 millones de pesos pedidos por dos hombres que estuvieron detenidos durante nueve meses por abuso contra una menor a quien, según el expediente, habrían embriagado en medio de un paseo a Melgar, Cundinamarca, para abusar de ella.



En las mismas estadísticas del Tribunal consta que desde el 2016 se han concedido 21 demandas de reparación por privación injusta de la libertad contra personas absueltas por abuso de menores. Varios de los fallos están amparados en las normas que plantean que procede la indemnización cuando la persona fue absuelta o se archivó la investigación porque no existió la conducta, no se configuró un delito o no se probó la responsabilidad de la persona; sin embargo, en diferentes aclaraciones de voto, magistrados sostienen que se tiene que hacer un análisis de fondo sobre los hechos.



JUSTICIA