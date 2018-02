‘Ante corrupción, la Corte se autocriticó y renovó’: Hernández

El nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández -quien desde hace seis meses ha encabezado las investigaciones por la corrupción que golpeó al alto tribunal-, habla con EL TIEMPO, sobre qué ha hecho el tribunal para superar el mayor escándalo que ha sufrido en su historia, qué tanto le preocupa la transición a la doble instancia y cómo será la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Por qué la Corte mantuvo los casos contra aforados con las antiguas reglas y deja la segunda instancia para cuando operen las nuevas salas?



Estamos tranquilos y seguros de que esta reforma era necesaria. Existían compromisos internacionales y había un déficit de derechos con relación a los aforados que se solucionan con ese acto legislativo. Es un acto válido y vigente pero no significa que, ante la ausencia de una regla de transición en esa reforma, se haya producido el decaimiento automático de las competencias que ha venido ejerciendo la Sala de Casación Penal. La idea -que es de los defensores de congresistas de que solo por la entrada en vigencia de la reforma deben cesar las funciones de investigar, acusar y juzgar en única instancia- a juicio de nosotros es equivocada.



¿Les preocupa que se puedan caer casos o fallos por el vacío en la norma?



No nos preocupa. Creemos que estamos haciendo lo correcto, el servicio público de administrar justicia no se puede interrumpir. Para que el acto legislativo se cumpla y sea eficaz se requieren unas condiciones como lo es que estén creadas las salas de instrucción y juzgamiento. Si los abogados quieren demandar, lo harán y veremos qué sucede.

¿Cómo va el proceso de elección de los nuevos magistrados?



Todo indica que esas salas van a entrar en funcionamiento pronto. Hemos sido informados de que el 11 de febrero, si no estoy mal, se hará la convocatoria pública para las nuevas plazas de magistrados. Eso significa que existe la disponibilidad presupuestal, y es un hecho que muestra que tendremos magistrados pronto. La Corte espera que el Consejo Superior de la Judicatura haga un gran trabajo. Que las listas que envíe sean de abogados con toda la experiencia y las condiciones más extraordinarias para que se pueda contar con candidatos que permitan designar unos dignatarios que generen toda la confianza en quienes van a ser los participantes en esos procesos, a las víctimas, el país, y que traduzcan absoluta neutralidad.



Hace seis meses que se destapó el escándalo de corrupción en la Corte. ¿Hasta dónde cree que permeó al tribunal?



La permeó, y eso es lo establecido, hasta donde se conoce. No hay ningún hecho asociado a esta tragedia institucional que no sea conocido públicamente.



¿Cómo van a garantizar que eso no se repita?



La Corte reaccionó rápidamente. Lo hizo con transparencia y franqueza. La Corte internamente se debatió e hizo modificaciones. Lo que la Corte esperaría es que la gente perciba eso, que vea que fue una Corte que se auscultó, autocriticó y se renovó, y que está caminando sobre la certeza de tener el deber de ser mejor cada día y de impedir que todas esas circunstancias se repitan.



¿Qué va a pasar con el intento de separar del cargo al magistrado Gustavo Malo?



El magistrado Gustavo Malo está ausente del cargo por situaciones administrativas previstas en la ley que han impedido que se realice el procedimiento acordado. Nos preocupa mucho más que el Congreso decida con prontitud el caso porque esa es la única manera de resolver definitivamente esa situación, bien sea precluyéndole la investigación, caso en el que él volvería a su cargo, o acusándolo, y si el Senado acepta pues quedaría suspendido del cargo.

Pronto empezará a operar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué tan coordinadas están con esa jurisdicción?



Hemos tenido ya acercamientos con esa jurisdicción. Vamos a trabajar, sin pensar que una institución es más que la otra, sino que cada una tiene sus competencias y es órgano de cierre en sus asuntos. También hemos hablamos sobre una transición lo más armoniosa posible, que no genere grandes traumatismos en la administración de justicia, sino que sea coordinada y organizada.



En el país hay un gran debate sobre la inseguridad. ¿Cómo ven el papel de jueces que dejan libres a delincuentes peligrosos?



Los jueces dispuestos para atender las primeras diligencias son jueces de garantías, de derechos fundamentales. Ellos están para que ni a usted ni a mí nos violen el derecho a la libertad. Su tarea es garantizarles a los ciudadanos que solo los va a enviar a la cárcel cuando se reúnan las exigencias que la ley establece. El hecho de que un juez deje en libertad a una persona, no significa que esté incumpliendo con su función o que el juez sea un delincuente. A la Corte le parece arbitrario concluir que son los jueces los causantes de la inseguridad. Debería pensarse en primer lugar que si un juez deja en libertad a una persona es porque la Fiscalía no logró persuadirlo de que esa persona debía ser detenida. La Sala de Casación Penal acordó citar a los jueces para tener una reunión. La estamos planeando para el viernes, después de esa reunión seguramente la Corte hará algunas evaluaciones y hablaremos al respecto.

