Sindicato y Corte piden defender el trabajo de prostitutas venezolanas

24 de abril 2017 , 12:50 a.m.

Unas 4.500 mujeres venezolanas estarían ejerciendo como trabajadoras sexuales en Colombia.



La cifra la dio la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco), Fidelia Suárez, quien defendió la labor que ejercen estas mujeres provenientes del país vecino.



“Las compañeras venezolanas son ante todo mujeres pilar de sus hogares y tienen una problemática en su tierra, y nosotras no vamos a darles la espalda ni a dejar que las deporten”, afirmó Suaréz.

Sus palabras se dieron luego de que mediante un fallo de la Corte Constitucional, se ordenó la reapertura de una taberna que oficia como prostíbulo en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, en la cual habrían sido encontradas cuatro venezolanas ejerciendo la prostitución.



El alto tribunal no solo determinó que el establecimiento podría seguir funcionando, sino que ordenó investigar si estas mujeres, provenientes del país vecino, desempeñaban su labor en el local de forma voluntaria o si son víctimas del delito de trata de personas.



Para la Corte, en caso de que las prostitutas venezolanas se encuentren trabajando de forma ilegal, se deben “valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren si son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas”.



Incluso, el alto tribunal dijo que si las venezolanas están laborando en Colombia de manera legal, las autoridades deben “apoyarlas en la consecución de sus visas de trabajo y demás documentos que les permitan laborar de forma regular”.



Tras la decisión, Fidelia Suárez apoyó el fallo de la Corte Constitucional y dijo que a sus “compañeras” hay que “protegerlas”.



“Estamos de acuerdo en que si nosotras tenemos nuestra propia herramienta de trabajo, como cualquiera, por qué no podemos usarla en otro país si somos el pilar de nuestros hogares”, dijo la cabeza de este sindicato.



Agregó que no se sienten afectadas por el trabajo de estas meretrices y que su organización “jamás” permitirá que las venezolanas “sean ultrajadas, y mucho menos desplazadas de nuestro país”.



“Tenemos un estimativo de unas 4.500 mujeres (venezolanas ejerciendo la prostitución en Colombia”, pero ahora con la problemática esta cifra puede haber aumentado”, dijo Suárez.



EL TIEMPO