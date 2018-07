Aunque convivencia no sea permanente, se puede heredar pensión: Corte

En dos decisiones claves, la Corte Suprema de Justicia determinó qué ocurre cuando se quiere reclamar la pensión de sobreviviente pero en la convivencia con la pareja hubo interrupciones por peleas o separaciones forzosas, y qué sucede cuando se tiene menos de 30 años para pedir la mesada.



En el primer caso la Corte revisó las tutelas de tres mujeres que tuvieron una relación sentimental, en diferentes momentos de la vida, con un hombre que falleció en el 2005.



La primera en reclamarle ese derecho al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia fue su esposa.

En la tutela contó que estuvo casada con el cotizante de la pensión desde 1964 hasta 1988, cuando él abandonó el hogar al que regresó sólo hasta junio del 2003. En ese tiempo, según manifestó, nunca hubo una separación formal y la pareja volvió a unirse dos años antes del fallecimiento.



Sin embargo, en el periodo en el que hubo una separación temporal, el hombre tuvo dos relaciones con dos mujeres distintas, quienes también reclamaron la pensión. Con una de ellas, incluso, tuvo un hijo al que se le reconoció el 50 por ciento del derecho.



Al final, el alto tribunal le da la razón a la esposa en que, aunque la convivencia no fue permanente y en teoría no se cumple el requisito de convivencia mínimo de 5 años continuos antes del fallecimiento, el tiempo que estuvieron separados no puede quitarle la mesada ni desconocer los años de matrimonio efectivo.



La Corte aseguró que la convivencia se trata de una “comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutual, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable”, dice el fallo.



Si bien la norma excluye del derecho a heredar pensión a los encuentros pasajeros, lo cierto es que “los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen una ruptura de la convivencia”.



Así, aunque la pareja pelee y no viva junta por un tiempo, el vínculo permanece cuando hay “otros aspectos que indiquen que, inequívocamente no les interesa acabar con la relación”.



Además, dice la Corte, se deben evaluar las particularidades de cada caso que lleven a que los cónyuges no cohabiten bajo el mismo techo ya sea por salud o trabajo.



Así, la Corte aseguró que el requisito de la convivencia por un lapso no inferior a cinco años “puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el vínculo matrimonial se mantenga intacto”.



Algo contrario ocurre cuando no se trata de esposos sino de compañeros permanentes, donde sí se exige que hayan vivido juntos 5 años antes del fallecimiento.



Por esto la Corte reconoció el 50 % de la pensión restante a favor de la esposa y negó ese derecho para las otras dos mujeres.

Los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen una ruptura de la convivencia

Pensión joven

En una segunda decisión, la Corte Suprema revisó el reclamo de una mujer a la que se le negó la pensión de su esposo porque al momento de su muerte (en el 2006) ella tenía menos de 30 años, uno de los requisitos exigidos por la ley.



Aunque la pensión se les dio en un 50 por ciento a las dos hijas que tuvo con el cotizante, el otro 50 por ciento se le negó a ella por tener menos de la edad requerida.



Al respecto la Corte aseguró que si las parejas tienen menos de 30 años y no han procreado hijos con la persona fallecida que tiene derecho a la pensión, la mesada que se les debe reconocer es temporal y por un periodo de 20 años.



Pero, como en el caso de la tutela, si la persona tiene hijos con el fallecido se le debe reconocer la pensión de forma vitalicia, sin importar la edad que tenga.



