Las cinco órdenes a Cerro Matoso para que pueda seguir operando

Si en tres meses Cerro Matoso no tramita una nueva licencia ambiental que se ajuste a estrictos lineamientos para proteger al medioambiente y las comunidades, la actividad de esta mina a cielo abierto –que opera desde hace más de 30 años y es la cuarta más importante en la explotación de ferroníquel en el mundo– podría ser suspendida de manera indefinida en Córdoba.

Así lo determinó la Corte Constitucional en una importante decisión de 490 páginas en la que le indica a la minera colombiana (controlada por la multinacional HP Billiton) que la licencia que le permitía la explotación de níquel hasta el 2064 “no se ajusta a los estándares constitucionales de protección al medioambiente”.



La decisión de la Corte se dio al estudiar las tutelas de representantes de siete comunidades del resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré. Al evaluar sus condiciones de salud, la corporación encontró que algunos de sus integrantes han sufrido lesiones cutáneas graves, enfermedades que irritan las vías respiratorias, cáncer de pulmón, afectaciones cardíacas y niveles altos de níquel en la sangre y la orina, como consecuencia de la actividad de Cerro Matoso.



Según el alto tribunal, esto se da porque hay graves “irregularidades en los instrumentos ambientales con los que ha venido operando”, pues en Colombia no hay reglas claras sobre los límites de emisión de níquel. También porque el complejo minero está dañando el medioambiente con la “recurrente emisión de nubes de escoria y material particulado, que afecta seriamente a las comunidades aledañas”.



El estudio concluyó que en fuentes hídricas cercanas a la mina hay “concentraciones excesivas de distintos componentes químicos”, lo que ha llevado a la contaminación de ríos y a la sedimentación de una cuenca.



Parte del problema se debe a que la licencia que Cerro Matoso tiene fue expedida en 1981 (ha sido modificada cuatro veces), pero según la Corte ya no sirve, pues las condiciones en las que se tramitó hace 37 años eran muy distintas a las que hoy existen y se dio con parámetros que no tuvieron en cuenta los cambios de la Constitución del 91. Además, el otrosí que en el 2012 prorrogó su operación hasta el 2044, con posibilidad de extenderla hasta el 2064, cambió condiciones importantes de la explotación.

“Existen serias dudas sobre su vigencia actual, las cuales le permiten al juez de tutela, con miras a garantizar la seguridad jurídica y a prevenir ulteriores daños a los derechos fundamentales, ordenar a la empresa accionada la expedición de una nueva licencia ambiental”.



Esa licencia debe tener en cuenta lo que las comunidades digan en un trámite de consulta previa –que debe ser adelantado por el Ministerio del Interior–, incluir instrumentos para corregir el impacto ambiental de su operación, garantizar la salud de las poblaciones afectadas y la protección del medioambiente.

Otras órdenes

Estas graves irregularidades llevaron a que, por primera vez, un fallo de la Corte Constitucional hable de una compensación con dinero por parte de una empresa minera para las comunidades afectadas, liquidación que debe ser definida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en seis meses. La decisión, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, también le ordena a Cerro Matoso financiar un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas colectivamente. Una cuarta orden es que esa empresa debe atender a las personas que padecen enfermedades por el níquel y ferroníquel.



La Corte también le ordenó al Ministerio de Salud valorar a las personas afectadas.

El alto tribunal estableció que si Cerro Matoso no cumple con esas directrices, un juez debe ordenar “la suspensión de sus actividades extractivas”, con las que el complejo minero esperaba tener este año una producción de 39.000 toneladas.



Cerro Matoso dijo este viernes que aún no ha sido notificado. En el trámite de la tutela en la Corte, sostuvo que “no existe evidencia científica alguna que establezca una relación de causalidad entre los problemas de salud que pueda haber en las comunidades y la operación de Cerro Matoso”. También negó la contaminación del aire y el agua, y dijo que el otrosí que amplió su licencia le obligó a pagar contraprestaciones que van más allá de las regalías (el año pasado pagó en regalías 31,5 millones de dólares) e invertir en programas sociales.



JUSTICIA

