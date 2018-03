Ordenan reparación colectiva por violencia sexual en El Salado

Desde hace 7 años se inició un proceso para reparar colectivamente a la comunidad de El Salado (Bolívar), afectada por una masacre cometida por los paramilitares en febrero del 2000.

Aunque el día de la matanza varias mujeres también fueron víctimas de hechos de violencia sexual, el proceso de reparación no tuvo en cuenta sus casos.



Considerando que dejarlas por fuera de la reparación colectiva vulneró sus derechos, la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Víctimas incluir a seis mujeres víctimas de abusos de los paramilitares en el proceso de reparación de la comunidad de El Salado, afectada por el bloque Norte de las Auc.



La tutela fue presentada el 7 de diciembre del 2016 afirmando que se estaban vulnerando sus derechos a la igualdad, la no discriminación, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral.



En la tutela, las mujeres contaron los desgarradores hechos.



Una de las víctimas aseguró que el 18 de febrero del 2000 ella y su familia fueron reunidas por los paramilitares en la cancha de microfútbol. Luego la ubicaron en la puerta de la iglesia desde donde vio cómo asesinaron a varios pobladores. Aseguró que después fue trasladada hasta una vivienda en donde cuatro paramilitares la violaron.



Otra de las mujeres contó que ese mismo día la llevaron a la ‘Loma de los Arias’, donde una mujer la señaló como guerrillera, abusó de ella e incitó a otros tres paramilitares para que lo hicieran.



Lo mismo sufrió otra de las víctimas, quien aseguró que al refugiarse en una casa de un vecino, los paramilitares la encontraron y la violaron delante de sus hijos.



La Corte aseguró que aunque no se puede tumbar todo el proceso de reparación, pues ya se han adelantado medidas con la comunidad que sufrió la masacre, la Unidad de Víctimas debe instalar un comité con las mujeres afectadas por violencia sexual en

El Salado para que opinen y lideren las medidas idóneas de reparación con un enfoque de género.



