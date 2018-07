Nueva sala definirá casos de Luis Alfredo Ramos y Jorge Pretelt

"Ante la inminente entrada en funcionamiento de la Sala Especial de Primera Instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió la emisión de sentencias de única instancia con el fin de dar paso al ejercicio del derecho a la doble instancia", anunció este lunes el alto tribunal.

Teniendo en cuenta que ya fueron elegidos dos magistrados de la Sala Especial de Juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia señaló que la posesión de los magistrados significará la entrada en vigencia inmediata del sistema que garantiza la doble instancia a los aforados judiciales.

En consecuencia, los procesos que se encuentran para sentencia, como los del excongresista Luis Alfredo Ramos Botero y el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, serán definidos por los miembros de la nueva Sala.



"Teniendo en cuenta que los dos magistrados elegidos en propiedad ya conforman mayoría en sala, tan pronto se posesionen ante el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, asumen competencia inmediata", señaló la Corte en un comunicado.



El pasado 19 de abril se presentó proyecto de fallo en el caso de Ramos, sin embargo, las observaciones formuladas por los magistrados de la Sala de Casación Penal no fueron incorporadas en el documento en estos mess por lo que, de acuerdo con la Corte, no fue posible dictar sentencia en ese caso.



En el proceso contra Pretelt no se ha registrado proyecto de fallo y ahora serán los nuevos magistrados los que tomen una decisión en primera instancia.



JUSTICIA