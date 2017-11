Primeras condenas en la JEP no se conocerán antes de 1 o 2 años

A pesar del fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible en su mayoría la JEP, el camino para que esa jurisdicción especial vea la luz todavía es largo. Falta el reglamento interno y un proyecto de ley que deberán presentar al Congreso para crear el código de procedimiento penal con el que serán condenado quienes sean hallados culpables.

Según la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, el gobierno tiene pensado instalar todas las salas a mediados de enero, de no ser posible esto, al menos se podrían poner en marcha las salas de Amnistía y de definición de situaciones jurídicas. Sin embargo, para el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, no habría sentencias proferidas por la JEP antes del 20 de julio del próximo año, y para otras organizaciones de jurista, las primeras condenas podrían darse hasta el 2020. Por lo anterior, las Farc sí podrían posesionarse en el Congreso el 20 de julio del 2018.

Algunos médicos Venezolanos atienden en Colombia sin convalidar sus títulos

Citynoticias de las 8 p. m. conoció el caso de una médica venezolana que atiende pacientes de Nueva EPS a través de la IPS Andar, a pesar de que no le ha salido el registro médico que debe ser expedido por el Colegio médico colombiano y la Secretaría de salud.



Ya la Secretaría de salud de Bogotá investiga a varias IPS denunciadas por estar contratando a médicos venezolanos que no han cumplido los requisitos para trabajar en Colombia. Según un médico colombiano que trabaja en la misma IPS del caso conocido por Citynoticias, la entidad les paga hasta la mitad del salario a los médicos venezolanos, respecto a lo que les paga a los colombianos.

940 médicos venezolanos ya han tramitado su registro ante las autoridades colombianas, y, según Migración Colombia, han entrado 12.000 médicos venezolanos al país.

Jugadores colombianos en desacuerdo con cambios de fechas de la Dimayor

La Dimayor hizo oficial las fechas en las que termina la liga este año, lo que generó el disgusto de varios equipos, que piden que se mantenga el 10 de diciembre, que fue la fecha anunciada desde enero.



Hablamos con el Director ejecutivo de ACOLFUTPRO, Carlos González Puche, quien manifestó los jugadores reclaman su derecho a vacaciones, y confirmó que tienen programado reunirse con ellos para evaluar si es necesario ir a huelga.



