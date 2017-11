Corte aprueba norma para separar del cargo a magistrados investigados

En un estudio en el que participó toda la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal aprobó una norma que le permitirá de ahora en adelante separar de su cargo a magistrados que estén siendo investigados por la comisión de un delito que les impida desarrollar la correcta administración de justicia.



Esta norma se podría aplicar para el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo, señalado supuestamente de hacer parte de la red de corrupción que se gestó dentro de la Corte Suprema de Justicia y quien debe regresar el primero de diciembre, tras cumplirse los 3 meses de licencia no remunerada que se tomó tras el escándalo.



Así las cosas, la Corte estudiará el caso de Malo para ver si se le aplica el nuevo reglamento, una vez regrese de su licencia.

Con la norma aprobada, la separación del cargo se dará en casos en los que la investigación contra algún magistrado imposibilite la correcta administración de justicia y ponga en tela de juicio el buen nombre, la imagen y la legitimidad institucional de la corporación.



Según la norma aprobada por el alto tribunal, esa separación se podría presentar "cuando un magistrado de la Corporación esté siendo investigado penalmente por autoridad competente y a causa de ello se encuentre cuestionada de manera grave y fundada su honorabilidad, con el fin de garantizar la imparcialidad, la moralidad y la ética en la función de administrar justicia y para salvaguardar la legitimidad, la credibilidad, el buen nombre y el prestigio de la Corporación".



Para la Corte, esta sería una "medida administrativa, preventiva y no sancionatoria".



El mecanismo aprobado en el reglamento de la Corte consiste en que la Sala Plena, "por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, mediante votación nominal, previo un trámite breve y sumario, decidirá si lo releva de las actividades jurisdiccionales y administrativas a su cargo, por el término que dure la investigación".



La sala especializada de la que forme parte el magistrado investigado o un número no menor de cinco magistrados de la Corporación primero debe hacer la solicitud a la Sala Plena e informar las razones en las que se fundamenta su petición para que se haga la separación del cargo.



En ese punto, la Sala Plena escuchará al implicado y procederá en la misma sesión para que se tome la decisión administrativa que corresponda contra la que no procede ningún recurso.



Una vez se tome la decisión de relevo temporal de sus funciones, la sala especializada a la que pertenezca el magistrado investigado podrá suspender el reparto de expedientes a su despacho y reasignarlos a otros magistrados. También podrá proponer a la Sala Plena que sus funciones se encarguen a un funcionario de la misma Corte Suprema por el tiempo que sea necesario.



Como se trata de una separación del cargo, los magistrados seguirán recibiendo su sueldo aún cuando se les quiten sus funciones.



