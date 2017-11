Niegan tutela que pretendía tumbar consulta minera en Santander

El Consejo de Estado le dio la razón a los habitantes de El Peñón en Santander sobre la consulta popular que preparan en torno a las actividades de extracción minera y petrolera en esa población.

El tribunal le negó una tutela al Ministerio de Minas y Energía que quería dejar sin efectos el fallo que declaró constitucional la consulta.



La ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal señala que los alcaldes tienen la potestad de acudir a ese tipo de mecanismos populares para decidir sobre el futuro de los procesos extractivos en su territorio, pues no existe ningún requisito que obligue a la concertación con autoridades nacionales.



La Sala "considera que, al adelantar el respectivo examen de constitucionalidad, el Tribunal Administrativo de Santander sí efectuó un análisis formal y material de la pregunta y no pasó por alto el hecho que la consulta también pretende indagar sobre la realización de actividades hidrocarburíferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la acción de tutela".



La Corte afirmó que la decisión de los votantes es vinculante, por lo que los gobernantes tienen que permitir la materialización de su voluntad. No obstante, solo opera hacia el futuro, es decir, las licencias anteriores de extracción se deben mantener.



“En tal virtud, se deben respetar las situaciones jurídicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos, lo que con base en los principios de buena fe y confianza legítima conlleva garantizar seguridad jurídica”, concluye el fallo.



