La fórmula de Minjusticia para insistir en rebaja de penas

Un proyecto de ley que ya hace trámite en el Congreso podría ser la vía para que el Ministerio de Justicia insista en la aprobación de la rebaja de penas de hasta el 20 por ciento para los procesados por los delitos menos graves, que estaba contemplada en una iniciativa que no tuvo el apoyo del Consejo de Política Criminal.



El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró este jueves en declaraciones a la W Radio que respeta y acata la decisión mayoritaria del Consejo que no apoyo cuatro proyectos que eran examinados, tres de ellos de autoría de congresistas y uno de su cartera, y que planteaban una reducción de la pena, por una sola vez, para los internos del país. Ese beneficio no se extendía a delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro, delitos sexuales y terrorismo.

“Los tres proyectos de los congresistas adolecen de vicios de constitucionalidad, el único diferente era el del ministerio; pero ante esta recomendación del Consejo de Política, el ministerio acata la decisión mayoritaria porque es precisamente esta cartera la que preside ese consejo”, sostuvo Gil Botero.



El ministerio ha insistido en que los proyectos de los congresistas estaban sustentados en temas religiosos vinculados a la visita del papa Francisco a Colombia en el mes de septiembre, mientras que el del ministerio atendía razones humanitarias y de trato digno a los internos, además de cumplir con sentencias de la Corte Constitucional.

El jefe de la cartera de Justicia le dijo a EL TIEMPO que en todo caso no va a retirar el proyecto que había sido radicado en el Congreso a mediados de marzo.



“No lo voy a retirar, pero en la práctica puede morir porque no lo puedo defender (...) no la comparto (la decisión del Consejo de Política Criminal) porque es una gran injusticia, pero la respeto”, señaló.



De hecho, Gil Botero insistió en las ventajas de la rebaja propuesta por la cartera, por lo que señaló se estaba contemplando la viabilidad de intentar incluir ese beneficio en el proyecto 148 del 2016, que ya hace trámite en el Congreso y que reforma los mecanismos para acceder a la libertad.



Según estimados del mismo ministerio, por cuenta de esa reforma, sin incluir la nueva propuesta de Gil Botero, saldrían alrededor de 7.000 presos por delitos no graves.



“Ya se habló con el senador (Manuel Enrique) Rosero y en ese proyecto 148 del 2016 podríamos articular una rebaja de penas para rescatar esta idea que es muy buena. Ese proyecto es muy importante porque da cumplimiento a las órdenes de la corte”, sostuvo el ministro Gil Botero.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, que votó negativamente la posibilidad de una rebaja de hasta el 20 por ciento propuesta por el Ministerio de Justicia, también ha manifestado sus reparos al proyecto 148; de hecho, ha pedido que sea retirado del Congreso por considerarlo “una amenaza para la seguridad ciudadana del país”.



JUSTICIA