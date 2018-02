Magistrados del Meta exigen que se les garantice doble instancia

En el inicio del juicio contra los magistrados de la Sala Penal del Meta, Fausto Rubén Díaz, Joel Darío Trejos y Alcibiades Vargas, los abogados de los magistrados le dijeron a la Corte Suprema que ya no es competente para llevar el juicio en su contra basándose en la ley que creó la doble instancia para aforados y que entró en vigencia hace tres semanas.

Los magistrados son juzgados por los delitos de prevaricato por acción y omisión, cohecho y concierto para delinquir porque, supuestamente, habrían favorecido a delincuentes en investigaciones a cambio de sumas de dinero.



El abogado de Vargas afirmó que la Corte Suprema ya no es competente porque en materia penal debe "prevalecer la ley más favorable", y en este caso la posibilidad de ser juzgados en primera instancia por una Sala distinta a la de Casación Penal, quien conocería sólo las apelaciones.



El abogado dijo que "existe una norma de doble instancia y la decisión de la Corte Constitucional que la ordena".



"Sus señorías son competentes para resolver en apelación y no juzgamiento, ahora esa etapa le corresponde a la Sala de Primera Instancia", dijo el abogado.



Ante las inquietudes, el ponente en este caso, el magistrado Fernando Castro, le preguntó al abogado: "Si nosotros ya no somos competentes ¿quién podría hoy entonces realizar el juicio?".



El abogado le respondió que "la norma es clara en el sentido en que debe ser una Sala Especial de Primera Instancia".



Ante esa respuesta el magistrado le recordó que esas salas no han sido aún creadas. "Usted y yo sabemos que esa sala no existe hoy. Entonces ¿qué autoridad sería competente y bajo quién permanecería su cliente privado de la libertad?", le respondió el magistrado Castro.



Los abogados afirmaron que estos procesos deberían, por ahora, ser llevados por conjueces o que se suspendan los procesos penales.



"¿Cómo vamos a nombrar conjueces de una sala que aún no existe?", preguntó el magistrado Eugenio Fernández Carlier.



El abogado de Alcibiades Vargas insistió en que aunque la Sala no existe se debe buscar el procedimiento para aplicar la doble instancia: "Lo que yo reclamo como defensor más allá de la funcionalidad de la Corte esta que yo quiero para mi cliente la segunda instancia".



En ese sentido se pronunció el abogado de Trejos: "Que la sala no se haya activado no se le puede imputar a mi defendido. ¿Esa falta de previsión del legislador debe ser achacada a un ciudadano al que se le lleva un proceso penal? La respuesta es no", dijo el abogado.



La delegada de la Procuraduría afirmó en la audiencia que la Sala de Casación sigue siendo competente porque aunque la ley de doble instancia está vigente "no es una norma aplicable porque requiere implementación".



JUSTICIA