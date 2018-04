Magistrado Gustavo Malo pidió licencia de dos meses

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri, indicó que el magistrado Gustavo Malo, mencionado dentro del escándalo de corrupción del alto tribunal, presentó una solicitud de licencia no remunerada para ausentarse de su cargo durante dos meses a partir del 1° de octubre.

Echeverri señaló que la decisión de si aceptan o no la licencia de Malo se tomará este jueves en la Sala Plena del alto tribunal.



El argumento de Malo para retirarse de la función judicial es asumir su defensa, en el tema de corrupción en el que fue mencionado, lejos de su condición de magistrado.



Después de ser salpicado como uno de los presuntos receptores de sobornos para cambiar el rumbo de procesos de políticos en el alto tribunal, Malo solo había sido visto un par de veces en las instalaciones del Palacio de Justicia.



Hace dos semanas, la Sala Penal de la Corte le pidió la renuncia y un día después la solicitud fue reiterada por la Sala Plena de la Corte. Sin embargo, Malo sostuvo que era inocente y que renunciar significaría asumir una responsabilidad que no tenía en los hechos del llamado 'cartel de la toga'.



La semana pasada estuvo de permiso y este lunes, aunque regresó a su despacho, no se presentó a las audiencias de la Sala Penal.



Los ocho integrantes restantes de la Sala Penal decidieron que frente al impedimento anunciado por Malo para continuar con los procesos de Musa Besaile y Álvaro Ashton, será toda la Sala la que los seguirá llevando.



Así, el de Besaile quedó a cargo de una comisión liderada por el magistrado auxiliar Iván Cortés, pero cuyas decisiones serán firmadas por todos. A su vez, para el caso de Ashton, se programará la audiencia de alegatos finales que adelantará el presidente de la sala, Eugenio Fernández.



JUSTICIA