Vuelve y juega: el magistrado Malo no se presentó ante la Corte 

20 de marzo 2018 , 10:09 a.m.

Este martes, la Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender una vez más la Sala Plena en la que iba a evaluar la situación del magistrado Gustavo Malo, señalado de participar en el 'cartel de la Toga'.

El magistrado, investigado por la Comisión de Acusación, no se presentó a la sala. Malo, quien lleva más de seis meses sin ir a la Corte con permisos e incapacidades, estaría en un examen médico en Cartagena.



La inasistencia de Malo se da a pesar de que la Corte no le había dado permiso para que se ausentara este martes de la sala extraordinaria.



De hecho, la ausencia del magistrado ha impedido que la Corte Suprema pueda aplicar el cambio en su reglamento que le permite apartar de sus funciones a Malo, por las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.



La Corte reprogramó la Sala Plena para mañana miércoles para intentar, una vez más, evaluar la situación del magistrado Malo, si él no llega a presentar una nueva incapacidad.

