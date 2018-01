Magistrado Gustavo Malo presentó una nueva incapacidad por 20 días

El magistrado Gustavo Malo, investigado por la Comisión de Acusaciones por el escándalo de corrupción que sacudió a la Corte Suprema de Justicia, presentó una nueva incapacidad.

Este lunes la Sala Plena se reunió de forma extraordinaria, se tenía presupuestado que en esta diligencia se definiría la situación de Malo y se decidiría si se le aplica o no el nuevo reglamento del alto tribunal que permite separar temporalmente de sus funciones a un magistrado que esté siendo investigado por la Comisión de Acusaciones.



Sin embargo, el magistrado no asistió y, por el contrario, envió una nueva incapacidad que le permitirá ausentarse por los próximos 20 días.



El 30 de noviembre pasado, cuando se terminaban los tres meses de la licencia no remunerada que la Corte le había concedido tras el escándalo, Malo ya había presentado una primera incapacidad.



Mientras el magistrado esté incapacitado y no asista al alto tribunal, la Corte no podrá evaluar su situación hasta el próximo primero de febrero cuando él regrese. Esto porque el reglamento impide aplicarle las nuevas normas mientras él no esté presente para defenderse.



La Sala Plena nombró en su reemplazo en encargo al magistrado Fernando Bolaños.



Malo es investigado porque supuestamente fue uno de los magistrados que, a cambio de dinero, habría favorecido a investigados por el alto tribunal.

JUSTICIA