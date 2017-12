Madres adoptantes tienen mismos derechos que biológicas, reitera Corte

Así como la protección especial de la madre biológica incluye tanto el período de gestación como la época del parto y las semanas siguientes al nacimiento del hijo, lo propio debe ocurrir en el caso de la madre adoptante.



Esto lo determinó la Corte Constitucional en un fallo de agosto, respondiendo a una tutela presentada por una mujer que trabajaba en la Gobernación de Antioquia a quien, a pesar de haber informado sobre su proceso de adopción, no le aplicaron el fuero de maternidad y perdió su trabajo. La última prórroga se extendió hasta el 18 de junio de 2016.

Si bien una igualdad en la protección especial para las madres adoptantes y biológicas ya estaba consagrada en artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el fallo de la Corte Constitucional dio luces sobre detalles como el momento desde el cual una madre adoptante puede tener estos beneficios.



El caso concreto que falló la Corte ocurrió en el 2016, se trata de una mujer quien tenía un contrato temporal con la Gobernación desde el 2013, prorrogado en varias ocasiones hasta el 2016, pero a quien no le volvieron a renovar el contrato luego de haber informado sobre el proceso de adopción y la fecha de entrega del menor de edad, el mismo año pasado.



En su momento la mujer pidió a su empleador que se asimilara su situación a la de una mujer en estado de embarazo y se le protegiera con las mismas prerrogativas; no obstante, la respuesta de la Gobernación fue que no cabía otorgar la protección que se reclamaba, toda vez que la niña que se pretendía adoptar no había sido oficialmente entregada.



En su tutela, la accionante argumenta que ella es el principal soporte económico de su familia y que tras salir de la Gobernación debió gastar sus ahorros y su liquidación para proveer el sustento de la familia y que no pudo gozar de su licencia de maternidad porque, ante la necesidad de un ingreso, debió volver a trabajar en septiembre de 2016.



La Corte consideró que "así como la madre biológica se prepara durante el embarazo para recibir al nuevo integrante de la familia, la madre adoptante debe hacer lo propio una vez se le ha confirmado la entrega del niño, niña o adolescente, con el propósito de garantizar que a su llegada cuente con los elementos –tanto materiales como emocionales– para su adaptación e integración al nuevo núcleo familiar".



Sobre el tiempo desde el cual una madre adoptante tiene derecho a la protección especial por maternidad, la sala que estudió el caso dijo que es cuando el ICBF comunica a los padres solicitantes de la aprobación de su solicitud y la fecha de asignación del menor de edad, pues es semejante a la noticia del embarazo y, por tanto, debe gozar de la debida protección constitucional a la maternidad.



Es por esto que la Corte falló conceder el amparo de los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital, en condiciones de igualdad, a la mujer.



Por ende, le ordenó a la Gobernación de Antioquia pagar a la accionante los salarios y prestaciones laborales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, hasta cuando hubiese entrado a disfrutar de la licencia de maternidad; así como la licencia de maternidad de 14 semanas a la que tenía derecho.

