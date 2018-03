La Corte estudia qué hacer con los males del magistrado Malo

Un golpe en la rodilla izquierda. Ese fue el último mal que el magistrado Gustavo Malo presentó como excusa ante la Corte Suprema de Justicia para ausentarse de la Sala Plena en la que se iba a evaluar su situación, en medio de las investigaciones que la Comisión de Acusación lleva en su contra por el ‘cartel de la toga’.

La semana pasada, Malo –quien ya ajusta más de seis meses por fuera del alto tribunal, tres de ellos con una licencia no remunerada y los otros a punta de incapacidades– había pedido un nuevo permiso.



Pero la Corte le negó esa posibilidad afirmando que ha tenido tiempo suficiente con sus reiteradas excusas médicas para hacerse todos los exámenes que requiere, por lo que lo citó a la Sala Plena extraordinaria de este martes, en la que se lo escucharía y se le aplicaría el nuevo reglamento.



La reglamentación interna fue reformada por el alto tribunal después de que estallaron los casos de corrupción que salpican a exmagistrados de esa corporación, como Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, y al actual magistrado Gustavo Malo con supuestos sobornos a cambio de favorecer a investigados.



La nueva norma permite separar de sus funciones a magistrados como Malo, con procesos en la Comisión de Acusación, pero no ha sido posible aplicarla porque solo se puede hacer en una sesión en la que el polémico magistrado pueda defenderse.



Para sustentar su ausencia de la sala extraordinaria de ayer, Malo dijo que tenía que hacerse exámenes en la rodilla: “El permiso que solicité en días pasados para la presente semana, y que me fue injustamente negado, tenía como finalidad la práctica de unos exámenes médicos que no podía anticipar porque sufrí un imprevisto e inesperado golpe en mi rodilla izquierda que intensificó el dolor y agudizó el problema de salud que padezco hace ya más de un año en esa zona de mi cuerpo”, dice la carta de Malo. Entre los documentos anexó una incapacidad que va hasta el sábado 24 de marzo, firmada por Ramón Méndez Hernández, del Centro Médico Prisma.



Según Malo, el médico requería que se desplazara hasta Cartagena, lo que hacía necesario que estuviera varios días por fuera de la Corte. “Siendo inaplazable los exámenes médicos de rigor, me excuso de asistir a las citas que se me han formulado”, dijo.

Siendo inaplazable los exámenes médicos de rigor, me excuso de asistir a las citas que se me han formulado FACEBOOK

TWITTER

Entre sus incapacidades Malo argumentó primero una complicación en una cirugía por una hernia, luego una depresión y ahora el problema en la rodilla.



La Corte Suprema de Justicia se reunirá en una nueva sesión extraordinaria para evaluar la nueva incapacidad que pidió Malo.



Fuentes de la Corte aseguran que entre los magistrados hay malestar por la forma en la que Malo ha evadido la evaluación de su caso y la aplicación del nuevo reglamento. Por ahora, a cargo de sus funciones, sigue el magistrado Fernando Bolaños.



Por eso, según fuentes, algunos magistrados consideran que se debería realizar la sesión para aplicar el nuevo reglamento aun cuando Malo no asista, entendiendo que ante sus prolongadas ausencias a esas salas extraordinarias quedó entendido que renunció a su derecho a defenderse en este procedimiento disciplinario.

JUSTICIA