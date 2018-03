Jueza niega tutela contra el caricaturista Matador

Una jueza negó la tutela que un ciudadano interpuso contra el caricaturista de EL TIEMPO Julio César González, 'Matador', por el dibujo titulado 'Duque, reflexiona', publicado en este diario el pasado 24 de marzo.



Según lo informó el mismo Matador en su cuenta de Facebook, la jueza Hilda María Saffon señaló que la creatividad e ingenio del caricaturista no debe limitarse por quienes no comparten su opinión.

En su momento, José Luis Reyes Villamizar, quien interpuso la tutela y se considera simpatizante de Centro Democrático, argumentó que dicha caricatura viola sus derechos al buen nombre, a la libertad de conciencia y a la libertad de elegir, además de considerarla ofensiva. De esta manera, le solicitó al juez que emitiera una orden para que tanto ‘Matador’ como este diario ofrecieran disculpas públicas.



Por su parte, tras la tutela, el caricaturista rechazó la acción judicial y la consideró “censura”. También se pronunció la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y recalcó que “la sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Una decisión judicial de censurar a Matador, sería una afrenta grave contra su derecho fundamental a opinar”.



Incluso, el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, se pronunció sobre el recurso judicial y dijo que siempre ha “respetado la libertad de prensa y la caricatura como medio de expresión”.



“Para mí los caricaturistas son artistas, ellos interpretan la realidad con la libertad con la que la quieren hacer, a mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de ser de reírme de las cosas y además de verlas con el prisma de tranquilidad que lo amerita”, dijo Duque en su momento.

ELTIEMPO.COM