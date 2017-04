José Obdulio Gaviria se retracta de señalamientos contra el Cajar

En una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, el senador José Obdulio Gaviria se retractó de señalamientos que hizo contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).



Por esos señalamientos, Gaviria había sido denunciado por el Colectivo por injuria y calumnia, por relacionar a esa institución con la guerrilla de las Farc.

En la audiencia, el senador dijo que sobre los señalamientos que hizo en prensa escrita, en televisión y en el Senado contra el Colectivo, en los que ha cuestionado la credibilidad de esa institución como defensora de derechos humanos, no le consta "para nada que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo haya sido defensor de las causas de las Farc en tribunales internacionales y locales en contra del Estado".



También dijo que nunca ha manifestado "que el Cajar tenga o haya tenido actividad guerrillera, ni mucho menos haya apoyado a las Farc. Si así se entendió, me retracto expresamente de las afirmaciones que dieron lugar a esa interpretación".



Gaviria también dijo ante la Corte que no tiene "prueba alguna contra el Colectivo de Abogados sobre utilización o coacción de falsos testigos para hacer condenar militares inocentes".



Además, se refirió a los hechos por las condenas por la masacre de Mapiripán. "No he pensado ni dicho que ese episodio sea un artificio montado por el Colectivo de Abogados ni tengo reparo alguno sobre la forma como se haya contratado honorarios por parte del Cajar con las familias de las víctimas de la masacre de Mapiripán".



Al respecto, dijo que hay un fallo de la Judicatura que absolvió de responsabilidad disciplinaria a Eduardo Carreño Wilches, miembro fundador del Cajar, y a Luis Guillermo Pérez Casas, abogado actual del caso.



"Reconozco que la señora Contreras, falsa víctima de la masacre de Mapiripán, aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas públicas al Estado y al Cajar por sus engaños. Engaño por el cual ha sido condenada, como lo han sido también las hermanas Pinzón, que han reconocido su responsabilidad penal y no han hecho señalamiento alguno contra el Cajar. Cualquier afirmación que yo haya hecho en contrario de esa evidencia reconocida judicialmente es falsa y expresamente me retracto".



JUSTICIA