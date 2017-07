Suspensión de captura aplica para prófugos por 'falsos positivos'

La Corte Suprema de Justicia determinó que los miembros de la Fuerza Pública que estén siendo investigados o que hayan sido condenados por casos de ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' pueden ser beneficiados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), y en caso de que sean prófugos de la justicia, se les pueden suspender las órdenes de captura si se someten a esa jurisdicción especial.



Sin embargo, la Corte determinó que no podrán ser beneficiarios de amnistías ni de indultos.

Según la Corte esta es una medida temporal que no implica que el Estado renuncie "al imperativo constitucional de impartir justicia, como tampoco al interés de hacer efectiva la condena impuesta a los declarados responsables para que cumplan la pena", dice el alto tribunal.



Esta decisión se dio al estudiar la solicitud de suspensión de las órdenes de captura que pidieron tres soldados que se acogieron a la JPE y que fueron condenados a más de 31 años de prisión por homicidio en persona protegida.



Esas decisiones, según la Sala de Casación Penal de la Corte, buscan que quienes hicieron parte de la Fuerza Pública y estén prófugos de la justicia "permanezcan en libertad mientras la JEP asume el conocimiento del caso, eventualmente, y decide la medición jurídica definitiva que haya lugar a adoptar".



La Corte también asegura que en estos casos no es suficiente que se acojan a la JEP, pues deben pasar por rigurosos requerimientos y varios criterios para determinar si sus procesos pueden ser asumidos o no por esa jurisdicción.



Si llegan a ser aceptados en esa justicia, también se debe establecer qué medidas de reparación, o restricción de la libertad y derechos, o sanciones alternativas se les pueden imponer.



"En suma, el beneficio jurídico no tiene carácter definitivo y es de orden meramente instrumental en aras de materializar el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciados en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo para miembros de la Fuerza Pública entre tanto la autoridad competente de la Jurisdicción Especial para la Paz asume el asunto y profiere decisión definitiva", asegura la Corte.



Los uniformados que estén en la clandestinidad y quieran acogerse a la JEP y verse beneficiados con la suspensión de su captura deben acreditar que son miembros de la Fuerza Pública o que lo eran en el momento de los hechos, demostrar que las órdenes de captura se dieron por delitos cometidos "con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno", y que fueron ejecutados antes de entrar en vigencia el Acuerdo de Paz con las Farc.



En el caso de los tres soldados que pidieron ese beneficio, la Corte estableció que tienen 10 días para suscribir un acta similar a la de la libertad transitoria, condicionada y anticipada. En caso de no hacerlo, se reactivarán las órdenes de captura en su contra.



