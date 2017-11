Fiscalía investigará beneficios a implicados en el saqueo de la DNE

En el proceso de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), funcionarios de la Fiscalía habrían “aplicado el principio de oportunidad a cambio de gruesas sumas de dinero, sin exigencias de reparación y devolución de bienes como condición para renunciar a la persecución penal”.

Esa fue la grave denuncia que llegó este jueves a la Fiscalía desde la Corte Suprema de Justicia y que pone la lupa sobre uno de los escándalos en los que no hay decisiones de fondo a pesar de las pruebas contra los implicados.



La Corte pide que se revise la aplicación del principio de oportunidad, que es la figura que el ente acusador usa para cesar la investigación frente algunos unos delitos a cambio de la colaboración de los acusados.

En el caso del saqueo a la DNE los que recibieron ese beneficio fueron el exfiscal y depositario de bienes Camilo Bula –condenado a 18 años de cárcel– y el exdirector de la DNE Ómar Figueroa. A pesar de que este último reconoció haber delinquido, su caso completó más de 5 años y quedó libre por vencimiento de términos. También está bajo la lupa el beneficio que se le había concedido al gerente de Casamotor, Adolfo Castillo, quien tendría los detalles de los nexos del escándalo con congresistas y cuyo principio de oportunidad, según las víctimas, se hizo en tiempo récord y sin tener en cuenta el peculado del que sería responsable.



La Corte Suprema recibió la denuncia –que no habla de nombres ni circunstancias concretas– en medio del estudio del recurso de casación que presentó Camilo Bula, con el que pretendía tumbar la condena que se le impuso en el 2015 por el saqueo a la entidad. Ante los hechos, la Fiscalía General aseguró este jueves que “de los indiciados por corrupción en la DNE no se ha otorgado principio de oportunidad a ninguna nueva persona distinta a los beneficiarios a los que se les reconoció entre 2013 y 2015”, durante la administración de Eduardo Montealegre.



La Fiscalía también dijo que como regla esencial ha ordenado que “en los principios de oportunidad por casos de corrupción exista indemnización al Estado”.



El trámite del proceso en la Fiscalía no es el único cuestionado. El escándalo involucraba directamente a una docena de congresistas cuyos casos no avanzaron en la Corte durante los últimos cinco años. De hecho, uno de los más enredados era el senador Álvaro Ashton,

La inusual casación

La Corte inadmitió la casación de Camilo Bula y mantuvo en firme la condena. También envió a la Fiscalía una copia de la petición de casación que fue presentada por el fiscal 39 de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos. En esa solicitud, el Fiscal solicitó bajar la condena que el Tribunal Superior de Bogotá impuso contra Bula considerando que no se le debieron imponer simultáneamente dos agravantes por ser funcionario y por ser una persona influyente.



Al revisar esos argumentos, la Corte dice que es “incomprensible” que el fiscal haya hecho la imputación con las circunstancias de mayor punibilidad y que “ahora acuda al recurso extraordinario de casación para pregonar –infundadamente– su imposibilidad de aplicación”.



Ante el pronunciamiento de la Corte, el fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que “preocupa” la solicitud de casación a favor de Bula. “Investigaremos a fondo esta inusual demanda, advertida por la Corte Suprema”, dijo Martínez.



JUSTICIA