Expresidente Uribe fue citado a indagatoria el 3 de septiembre

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo lunes tres de septiembre al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, investigado por los delitos de fraude procesal y soborno.



Al día siguiente será escuchado, también en indagatoria, el senador Álvaro Prada.



La Corte cita a Uribe con un mes de anticipación para que, "con apego a las garantías procesales, pueda conocer detalladamente la totalidad de las pruebas y ejercer integralmente su derecho de defensa".



La diligencia en la que se escuchará a Uribe se hará el lunes 3 de septiembre a las 8:30 de la mañana, mientras que la del representante a la Cámara Prada Artunduaga quedó dispuesta para el día siguiente, martes 4 de septiembre, también a primera hora de la mañana.

Tendrá la oportunidad de explicar en indagatoria ante la Corte Suprema los hechos que lo involucran en posible soborno y fraude procesal

El alto tribunal afirmó que ese día Uribe "tendrá la oportunidad de explicar en indagatoria ante la Corte Suprema los hechos que lo involucran en posible soborno y fraude procesal".



Uribe es investigado por la supuesta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda, hechos relacionados después del 16 febrero de este año.



Esta mañana Uribe anunció que instauró una recusación contra los magistrados que adelantan la investigación por la que ya fue llamado a interrogatorio.



La recusación, según fuentes de la Corte Suprema, no frena el proceso contra el exmandatario. Por eso el alto tribunal lo cita.



“Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a ‘Semana’ que me iba a indagatoriar a mí. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber al director de otro medio de comunicación que me iba a indagatoriar”, dijo Uribe.



JUSTICIA

