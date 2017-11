‘Hay obligaciones adicionales para quienes se sometan a la JEP’

Condiciones adicionales para mantener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creadas por la Corte Constitucional, aparecen dentro de las novedades de la ponencia del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, que comenzó este martes su último debate en la plenaria de la Cámara.



En diálogo con EL TIEMPO, el representante ponente de la iniciativa, Hernán Penagos, explicó algunos puntos del texto con el que la corporación debatirá y votará la iniciativa y resaltó que la Corte Constitucional haya creado un “régimen de condicionalidades” para los excombatientes.

Penagos explicó que los delitos sexuales cometidos contra menores no serán juzgados por la justicia para la paz sino por la ordinaria, tal y como quedó aprobado en la plenaria del Senado. “Pienso que es un buen mensaje y lo vamos a incluir”, afirmó.



¿En qué consiste el régimen de condicionalidades que se incorporó en la ponencia?



La Corte Constitucional, en la sentencia de la semana pasada, creó lo que llamó el régimen de condicionalidades que consiste en que hay una serie de obligaciones adicionales para quienes se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



¿Cómo cuáles?



Decir la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición, no cometer delitos de ejecución permanente, denunciar los testaferros y toda la cadena de comercialización de la droga, entre muchos otros. El incumplimiento de estos requisitos simplemente dará para que la persona salga del sistema, pierda los beneficios y sea la justicia ordinaria la que lo investigue, así se le haya impuesto sanción en la JEP.



¿Por qué en la ponencia no se incluyeron los nuevos requisitos a los magistrados de la JEP para posesionarse?



Porque tal y como fueron aprobados en el Senado teníamos dudas de si eran constitucionales, ya que en el acto legislativo que creó la justicia para la paz se dice que el régimen aplicable a los magistrados del sistema es el mismo de las altas cortes y aquí estábamos imponiendo unas inhabilidades adicionales.

¿De qué se trata el nuevo régimen de impedimentos y recusaciones para los magistrados de la JEP?



Lo que estamos es estableciendo un régimen de tal manera que en el momento de estudiarse un caso concreto, el magistrado tenga la oportunidad de declararse impedido, por ejemplo, si tiene interés directo en el proceso o que el investigado pueda recusarlo si cree que tiene interés en el caso.



¿Cuáles son las dudas que subsisten en la participación política de los excombatientes?



Lo que hicimos en participación política fue simplemente incluir literalmente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esto es exigirles a los excombatientes que quieran participar en política la obligatoriedad de manifestar su voluntad de acogerse a esta justicia especial, pero veo que en la Cámara algunos congresistas quieren negar la participación en política para las personas que se acojan al sistema.



¿Cómo quedó en la ponencia el artículo que habla de los delitos sexuales contra menores?



Lo incluimos en este texto tal y como fue aprobado en la plenaria del Senado. Esto para no generar después especulaciones de los mismos que lo propusieron o de senadores.



El artículo lo que dice es que quien cometa delitos relacionados con abusos sexuales a menores de edad, pues simplemente pierden los beneficios y salen del sistema. Pienso que es un buen mensaje y lo vamos a incluir.

¿Las diferencias con el Gobierno son una muestra de independencia de la Cámara?



La labor del ponente es construir una ponencia, claramente ajustada a la implementación de los acuerdos, pero también con independencia frente a la interpretación de la Corte Constitucional. Lo que creo es que mi interpretación de lo que dijo la Corte Constitucional, en algunos aspectos, es la que quedó en la ponencia, así el Gobierno en ciertos casos no la comparta. Yo, por lo general, no suelo estar firmando ponencias tal y como las pretende el Gobierno.



¿Cómo está viendo el apoyo de los partidos políticos en la Cámara a este proyecto?



Aquí en la Cámara no veo unidad en los partidos, lo que veo es a cada congresista con su criterio personal frente al proyecto en general y seguramente al articulado en particular. Veo a los conservadores, por ejemplo, apoyando el proyecto, pero habrá algunos aspectos de los que se aparten, lo mismo ocurre con ‘la U’ y los liberales, y en Cambio Radical siento lo mismo.



JUSTICIA