Gustavo Moreno no aceptó cargos por 'cartel de la toga'

Tres delitos le imputó la Fiscalía al exjefe de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

Moreno Rivera, quien ya cumple una condena de cuatro años y diez meses de prisión y está pendiente de su extradición a los Estados Unidos, ahora responderá por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.



Durante la diligencia el exfiscal no aceptó los cargos imputados, pues la audiencia hace parte del trámite para conceder un principio de oportunidad gracias al cual no será procesado más por esos delitos y a cambio será testigo contra los demás investigados. En tres ocasiones jueces no avalaron el principio de oportunidad al considerar que antes tenía que avanzarse en la imputación de delitos.



El fiscal del caso señaló que los hechos investigados se registraron entre el segundo semestre de 2012 y hasta el segundo semestre de 2016.



“Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron entre otros personas a usted Luis Gustavo Moreno, Leonardo Luis Pinilla y Gustavo Enrique Malo Fernández (...) para cometer delitos que afectaron la seguridad pública y la administración pública”, señaló el fiscal del caso.



Añadió que en 2012 Moreno conoció a Francisco Ricaurte, quien era para ese momento magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y quien le explicó en su apartamento la forma como operaba la organización y “cómo manejarían los negocios”.



JUSTICIA