Arranca sesión en la que se decidirá suspensión del magistrado Malo

03 de abril 2018 , 11:13 a.m.

Más de seis meses después de que Gustavo Malo se ausentara de su despacho a punta de incapacidades y una licencia no remunerada, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia llegó este martes a las 10 a. m. al Palacio de Justicia para cumplir la última cita que le puso el alto tribunal para ser escuchado y decidir si se le aplica el nuevo reglamento que le permite a sus compañeros separarlo del cargo.



Sobre las 10 y media, se confirmó el inicio de la sala plena extraordinaria y así mismo el ingreso del magistrado a la reunión.



Malo, quien es investigado por su presunta participación en el 'cartel de la toga', tiene una investigación en curso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Por esta razón, la Corte Suprema modificó su reglamento y estableció que pueden ser separados de sus funciones los magistrados que tengan procesos penales en la Comisión de Acusación, con el fin de no afectar la imagen y la administración de la justicia.Sin embargo, no había sido posible aplicar el cambio en el reglamento ya que es necesario que se permita la defensa del togado en una sesión ante sus compañeros de Sala, sesión que no había podido realizarse por sus ausencias del alto tribunal.

Hace un par de semanas había sido citado para este mismo fin, pero Malo, como ya había sucedido antes, presentó una excusa médica amparada en un golpe en su rodilla izquierda.



Una semana antes, Malo pidió un permiso para realizarse unos exámenes médicos, pero la Corte le negó esa posibilidad afirmando que en todo el tiempo que ha estado por fuera de su trabajo podía haberse realizado los procedimientos.



Por su parte, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene programado el estudio del caso del magistrado para este jueves.



Además de los males en la rodilla, Malo ha presentado otras excusas médicas para ausentarse por supuesto estrés y depresión, y por complicaciones en una cirugía de una hernia.



Al iniciar el escándalo de corrupción en el alto tribunal, hace más de seis, Malo pidió una licencia no remunerada por tres meses.



Para poder apartarlo de su cargo se requiere la votación mayoritaria de la Sala Plena, es decir, al menos 16 de los 23 magistrados del alto tribunal deben estar de acuerdo con aplicarle esa medida disciplinaria.



