¡Ahora es la rodilla! Gustavo Malo presenta nueva incapacidad

El magistrado Gustavo Malo, investigado por la Comisión de Acusación por el 'cartel de la toga', presentó una nueva incapacidad ante la Corte Suprema de Justicia para seguir ausentándose del alto tribunal. Esta incapacidad va hasta el 24 de marzo, y fue firmada por el Centro Médico Prisma de Cartagena.

Malo, quien lleva más de seis meses sin asistir a la corporación -desde que se destapó el escándalo de corrupción en la Corte en el que terminó involucrado-, aseguró esta vez que tiene un mal en la rodilla izquierda.



La Sala Plena le había negado un último permiso que pidió la semana pasada para no asistir este martes. El argumento de los magistrados era que como Malo ya ha tenido numerosas incapacidades, tuvo tiempo suficiente de hacerse todos los exámenes que requería.



A pesar de que este martes todo estaba preparado para que en una Sala extraordinaria los magistrados lo escucharan con el fin de aplicarle el nuevo reglamento, que permite separar de sus funciones a magistrados investigados, Malo no asistió.



El cuestionado magistrado envió esta tarde una carta en la que asegura que el permiso que había pedido era para hacerse exámenes en su rodilla. "El permiso que solicité en días pasados para la presente semana y que me fue injustamente negado, tenía como finalidad la práctica de unos exámenes médicos que no podía anticipar porque sufrí un imprevisto e inesperado golpe en mi rodilla izquierda que intensificó el dolor y agudizó el problema de salud que padezco hace ya más de un año en esa zona de mi cuerpo".



Según Malo, el médico requería que se desplazara hasta Cartagena lo que hacía necesario que estuviera nuevamente varios días por fuera de la Corte. "Siendo inaplazable los exámenes médicos de rigor, me excuso de asistir a las citas que se me han formulado en Sala Plena", dijo.



En estos seis meses, para no asistir al alto tribunal, Malo ha pedido una licencia no remunerada de tres meses, y luego, cuando se terminó, ha llevado más de seis incapacidades alegando males como una hernia, depresión, y ahora el de su rodilla.

