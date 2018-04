‘No tengo nada que ver con el llamado ‘cartel de la toga’’: Malo

El magistrado Gustavo Malo fue apartado de sus funciones el martes por parte de la Corte Suprema de Justicia luego de que en su contra se adelante una investigación de la Comisión de Acusaciones por el 'cartel de la toga'.

El hecho se da después de seis meses de ausencia de Malo en la Corte, precisamente, el martes se presentó a la sala extraordinaria a la que fue citado por sus compañeros, quienes decidieron relevarlo de sus funciones, teniendo en cuenta que ahora se permite hacerlo con magistrados que tengan investigaciones penales.



Malo habló en ‘La W’ tras la separación de la Corte Suprema de Justicia, allí explicó que sigue siendo magistrado sin funciones, pero con sueldo. Además, manifestó que no entiende la decisión de sus compañeros y que no ha sido suspendido, pues la medida que se tomó en su contra es de carácter preventivo y no sancionatoria.



El magistrado Malo, entre otras cosas, le aseguró a ‘La W’ que jamás ha incurrido en ningún acto de corrupción durante sus más de 39 años de ejercicio profesional.



Sobre su presunta relación con el denominado ‘cartel de la toga’, Malo aseguró que no tiene nada que ver con ello, no obstante, afirmó que cree que dentro de la corporación pueden existir actos de corrupción.



Acerca de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción quien está hoy preso, manifestó que era un mentiroso. “Moreno en el caso mío ha dicho tantas falsedades, para mi es una persona que no está bien de la cabeza, sin llegar a afirmar que está loco”, aseguró el magistrado.



El magistrado también señaló que estuvo en tres ocasiones en el mismo lugar de Moreno, de manera casual, por invitación del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien está detenido. “Las veces que vi a Moreno fue en reuniones sociales, una en la casa de Francisco Ricaurte, otra en una finca de Ricaurte y también lo vi en el Festival Vallenato, pero en ninguna me reuní en privado”, aseguró Malo.



Gustavo Malo también salió en defensa de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Del primero dijo que llevaban una larga amistad porque eran de la misma tierra pero que jamás él le había insinuado algún hecho que tuviera que ver con corrupción.



De Bustos, en tanto, dijo que fueron compañeros pero que nunca tuvieron alguna conversación sobre procesos en sus despachos.

Acerca de su ausencia en la Corte

Malo, quien duró alrededor de seis meses sin asistir a la Corte Suprema de Justicia, aseguró que en primera instancia había pedido una licencia no remunerada por dos meses para atender su proceso. Luego, había pasado lo de la operación de una hernia, pero posteriormente había tenido una gran depresión, enfermedades que le han hecho perder 10 kilos de peso, dijo.

ELTIEMPO.COM