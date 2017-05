Fracasa una vez más conciliación entre Uribe y madres de Soacha

Una vez más fracasó la audiencia de conciliación entre el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y las madres de jóvenes de Soacha que fueron asesinados y presentados como delincuentes caídos en combate.



En la audiencia que se desarrolló en la Corte Suprema de Justicia, Uribe no asistió y envió a su abogado, lo que para las madres de Soacha "es revictimizante".



El proceso se inició porque cuatro de las 19 madres de los 'falsos positivos' de Soacha demandaron a Uribe en diciembre del 2015 por los delitos de injuria y calumnia.

Esta demanda responde a las afirmaciones que Uribe hizo en redes sociales sobre los jóvenes desaparecidos y luego reportados como muertos en combate en zona rural de Ocaña (Norte de Santander), en el 2008.



En su Twitter, Uribe dijo en su momento que "en reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia".



Para conciliar las madres de Soacha le exigen al expresidente que rectifique esas afirmaciones o que señale qué madres fueron las que supuestamente le indicaron que sus hijos estaban involucrados en redes criminales.



Así, para las madres la conciliación no satisface sus exigencias, pues quieren que en el proceso se diga la verdad.



Al no haber conciliación, la Corte citó a una última audiencia en la que se tratará de llegar a un acuerdo para no iniciar un proceso penal. La última audiencia de conciliación fue fijada para el 19 de mayo.



Algunas de las madres afirmaron en la diligencia que se sienten doblemente victimizadas pues hace varias semanas un juez se negó a continuar el proceso que se seguía contra varios militares por la muerte de sus hijos, afirmando que el caso debe quedar en manos de la Justicia Especial para la Paz.



