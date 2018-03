Fiscalía pedirá cerrar caso contra exdefensor Otálora por acoso sexual

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le pedirá este martes al alto tribunal que precluya (archive) la investigación penal que se inició en enero del 2016 contra el entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, por presunto acoso laboral y sexual contra una funcionaria de ese organismo.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema será la que tendrá la última palabra y decidirá si se cierra o no el proceso penal contra Otálora con el que se expone a una pena de tres años de prisión.



El exdefensor del Pueblo fue denunciado por su exsecretaria privada Asdtrid Helena Cristancho, quien aseguró que la había acosado sexual y laboralmente.



En el proceso se presentaron chats y grabaciones de audio en las que supuestamente Otálora maltrataba a sus subalternos, así como testimonios de empleados de la Defensoría.



Tras el escándalo, Otálora fue suspendido temporalmente y luego renunció a su cargo en la Defensoría del Pueblo.



En la denuncia de Cristancho, la exsecretaria privada afirmaba que Otálora le había hecho presiones indebidas cuando era su superior jerárquico. Desde entonces Otálora ha insistido en que no hubo tal acoso y que con Cristancho mantuvo una relación sentimental consentida.



En enero del año pasado la Procuraduría General archivó el proceso disciplinario que se inició contra Otálora al descartar las pruebas en su contra.

En ese momento el Ministerio Público consideró que en las grabaciones presentadas en el caso disciplinario, aunque no está prohibido grabar conversaciones sin consentimiento de los interlocutores, no podían ser usadas como pruebas en la investigación ya que en esas conversaciones "no había una posición de víctima a victimario que les habilitara a utilizarlas como medio probatorio".



Y el 14 de agosto del año pasado la Procuraduría confirmó el archivo de la investigación contra Otálora pero esta vez afirmando que no hubo ninguna falta disciplinaria por parte del exdefensor y que se probó que hubo una relacción entre Otálora y Cristancho que trascendió a lo laboral.



En esa decisión, la Procuraduría aseguró que "con lo brevemente expuesto se procederá a modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia de archivo, en el sentido de decretar el archivo de la acción disciplinaria iniciada en contra del señor Jorge Armando Otálora Gómez por la presunta comisión de la falta disciplinaria de acoso laboral, bajo la modalidad de acoso sexual, por inexistencia de la falta disciplinaria imputada en el auto de apertura de investigación disciplinaria, conforme lo sustentado en precedencia", dice la decisión.



La Procuraduría llegó a esa conclusión al sustentar que "es evidente que existe ausencia probatoria que permita confirmar la existencia de la presunta falta de acoso laboral, bajo la modalidad de acoso sexual, en atención a que los medios probatorios demostraron que el escenario de interrelación entre la presunta víctima y el investigado trascendió más allá de la órbita funcional".



La decisión de la Procuraduría dice que según los testimonios de dos personas se encontró que hubo un "ámbito de interrelación, diferente del estrictamente laboral, entre la quejosa y el investigado, que para los demás declarantes pudo haber pasado inadvertido".



