Investigan a más implicados en caso de corrupción en la Corte

El capturado funcionario de la Corte Constitucional Jairo Yovanni Caicedo Rojas, no solo ofrecía sus servicios ilegales para manipular el sistema de reparto en el alto tribunal sino que también aparece hablando de procesos en otros despachos judiciales.

Así se desprende las interceptaciones al celular de Caicedo Rojas en donde hasta unas horas antes de su captura se escuchan conversaciones sobre movimientos de expedientes. A las ocho de la mañana de este martes, desde su teléfono se escucha a una persona identificada como Ernesto quien le pide a un hombre que se comunique con Mónica “por un expediente que se llevó, que lo necesitan urgente”.



El fiscal del caso cuestionó la situación: “¿Cómo así que a las nueve de la mañana están buscando un expediente que se habían llevado? ¿Estamos hablando de que se habían sacado un proceso de la Corte”.



En la audiencia de imputación de cargos por cohecho, que no fue aceptado por el capturado, la Fiscalía destapó otra conversación del 4 de mayo en la que Caicedo Rojas habla con una persona identificada como Astrid quien le dice que ya salió el auto y que se lo ayudara a conseguir “para ver la posición y no seguir votando plata”.



En otro audio del 9 de marzo el capturado habla con un hombre identificado como Juan David sobre un proceso, y le dice que tenían que buscar al juez para que supuestamente moviera el caso.



En la audiencia la Fiscalía hizo referencia al testimonio del abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya, capturado el año pasado y quien llegó a un principio de oportunidad y se convirtió en testigo del ente acusador. El abogado dijo que le dio dinero a Caicedo para intentar favorecer con una tutela al narcoparamiliar Miguel Ángel Mejía, alias 'el Mellizo'. Como el negocio no se logró concretar, dijo el abogado, y para no perder esa plata le pidió que “le ayudara a acceder a una decisión que se encontraba bajo absoluta reserva relacionada con el exgobernador de Arauca, con el doctor Acosta”.



Según el testigo, en una declaración entregada hace menos de un mes el funcionario le pidió dinero para favorecer a su clienta Adriana Patricia Paez Ortega (esposa del ex-capo Carlos Lehder) en un proceso de extinción de dominio: “Nos reunimos en mi apartamento y me explica cuál es el procedimiento, qué había que hacer para que la tutela fuera seleccionada y saliera positivamente estableciendo que el precio de la selección estaba entre 50 y 70 millones y que el magistrado cobraba entre 500 y 700 millones”, señaló.

Nos reunimos en mi apartamento y me explica cuál es el procedimiento, qué había que hacer para que la tutela fuera seleccionada FACEBOOK

TWITTER

Dijo que ante la demora para concretar el negocio, Caicedo lo presionó diciendo que “a principios del 2017 salían dos magistrados, concretamente en febrero, que eran los que estaban dispuestos darle trámite y resolver positivamente la tutela”.



El testigo entregó las fotos en las que se observa al funcionario recibiendo dinero de un anticipo por el caso de extinción de dominio y afirmó que esas fotos eran la prueba para su clienta de que había pagado lo acordado. La entrega se hizo en una cafetería cercana a la Corte en noviembre de 2016.



La Fiscalía busca establecer las identidades de las demás personas que hablan con el capturado en las llamadas, y con quienes al parecer acordaba manejos irregulares de procesos.

Suspenden a funcionario

Desde el 2015, cuando estalló el escándalo del exmagistrado Jorge Pretelt, investigado por supuestamente exigir 500 millones para favorecer a Fidupetrol en una tutela, la Corte Constitucional cambió el reglamento para que la selección de esos recursos se haga con criterios objetivos y en una audiencia pública.



El miércoles, la Sala Plena de la Corte inició una investigación interna por el caso de Jairo Yovanny Caicedo, y suspendió al funcionario capturado.



En las últimas semanas el presidente del alto tribunal, Alejandro Linares, firmó un acuerdo con Transparencia por Colombia para fortalecer la integridad de la Corte.



JUSTICIA