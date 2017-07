Fiscal y Robledo llegan a conciliación en demanda contra el senador

En la primera audiencia de conciliación –de tres posibles– el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llegaron a un acuerdo de conciliación.



La audiencia se dio en medio de la demanda que Martínez había presentado en contra Robledo por injuria y calumnia, después de que el senador aseguró que el Fiscal debía declararse impedido en la investigación de Odebrecht porque supuestamente había asesorado a Navelena para que consiguiera un polémico crédito por 120.000 millones de pesos con el Banco Agrario.

Tras una extensa conversación, Robledo y Martínez llegaron a un acuerdo que fue aceptado por un magistrado de la Corte Suprema.



Tras el acuerdo, el Fiscal retiró la denuncia contra Robledo. Ante la Corte, el senador aseguró que su afirmación se basó en "documentos emitidos por el vicepresidente financiero del Banco Agrario".



En el curso de la audiencia de conciliación, el Fiscal le entregó a Robledo documentos emitidos por el presidente del Banco Agrario y de Navelena que demuestran lo contrario, es decir, que desmienten tal asesoría.



Con esos insumos, el magistrado de la Corte que desarrolló la audiencia aprobó el acuerdo de conciliación. "Desde el punto procesal significa que las diligencias quedan archivadas", dijo Gustavo Gómez Aranguren, abogado de Robledo.



El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la denuncia se basaba en un señalamiento en Twitter que daba cuenta de que él o su firma de abogados había actuado como asesor para el otorgamiento del crédito –fallido y en mora– que el Banco Agrario le dio a Navelena por 120.000 millones de pesos.

"He tenido oportunidad de demostrarle al señor senador Robledo, y se lo agradezco, que tengo documentos del propio presidente del Banco Agrario y de Navelena que sostienen todo lo contrario", dijo Martínez.



Según Martínez, el origen de la demanda fue la diferencia de documentos. "El Fiscal tiene profundo respeto por el debate político. En consecuencia, cada lora en su estaca. Él (Robledo) en el ejercicio del control político, y yo ejerciendo las funciones del poder fiscal", dijo Martínez.



A su turno, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró: "Yo señalo y me sostengo en que mis acusaciones tienen que ver con la información dada por la vicepresidencia financiera del Banco Agrario, y el Fiscal mostró otros documentos del Banco Agrario que dicen lo contrario, pero el punto central es que la querella se retira", afirmó.



"No hay un caso de injuria y calumnia, aunque podamos tener desacuerdos sobre otros temas y efectivamente los tenemos", dijo Robledo.



En cuanto a la conciliación, el senador aseguró: "Resuelve el problema principal que era la querella, pero yo seguiré actuando dentro de mi competencia y eso incluye el caso Odebrecth, estas conciliaciones se promueven para evitar cargas y desgastes de la justicia".



En la audiencia, el senador aseguró que un tuit de un medio de comunicación, que le atribuía la siguiente frase: “el Fiscal es corrupto y está descompuesto”, no correspondía a sus reales declaraciones, y por eso llevó la grabación original y la transliteración de sus palabras.



También, que pidió al medio hacer la precisión respectiva, “cosa que no ocurrió”.



JUSTICIA