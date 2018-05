Familia del ‘Ñoño’ Elías perdió millonaria indemnización

El exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, preso por los escándalos de Odebrecht y el saqueo a Córdoba, y otros miembros de su familia no recibirán la indemnización de 2.687 millones que les había concedido el Tribunal Administrativo de Sucre por cuenta de los 17 días que estuvo en la cárcel su padre, Bernardo Miguel Elías Náder, hace casi 20 años.

Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal al encontrar que pese a que terminó absuelto de un proceso por corrupción, la detención de Elías Náder no fue injusta.



El papá del ‘Noño’ fue acusado por peculado por apropiación, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos, falsedad ideológica en documento público y peculado por aplicación oficial diferente en un millonario contrato.

El comportamiento del sindicado revela un actuar gravemente culposo FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, terminó absuelto en el año 2003, porque la conducta no “constituyó un hecho punible”. Pidió como reparación por los 17 días que estuvo detenido 12.387 millones de pesos. Eso, según sus abogados, era el equivalente a lo que dejó de recibir por los días detenido y a los daños morales y materiales que habría causado esa situación a él, su esposa y sus cuatro hijos, entre ellos el exsenador.



En primera instancia, el Tribunal de Sucre aceptó parcialmente la solicitud y bajó la suma casi a la cuarta parte, pero el Consejo de Estado, al estudiar la apelación, terminó por darle la razón a la Fiscalía al considerar que la detención se fundamentó en actuaciones cometidas por el mismo Elías Náder.



“El comportamiento del sindicado revela un actuar gravemente culposo, pues como contratista firmó varias actas parciales y finales de recibo de obra en las que se consignó que se encontraban presentes todos los que las suscribían, a pesar de que el interventor no lo estuviera y fueron suscritas por un tercero, situación que indicó que Elías Náder no era ajeno a los hechos investigados”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.

Y agrega que ante esos hechos el ente investigador no tenía otra cosa que hacer que privar de la libertad al contratista y acusarlo con fundamento en los indicios recolectados en la investigación.



El nombre de Bernardo Elías Náder sonó recientemente por la incautación de dos bienes que están a su nombre, pero que según la Fiscalía eran realmente de la familia del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.



JUSTICIA