El exmagistrado Ricaurte no saldrá del país y espera llamado 

El abogado Álvaro Luna estuvo esta tarde en la Fiscalía General donde entregó un documento para enterarse si se lleva en contra de su apoderado, el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte alguna investigación de manera paralela a la que se adelanta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“No conozco formalmente que existe, no he tenido información sobre lo que ocurre o no en la Fiscalía. Si se está adelantando o no una investigación en la Fiscalía paralela a la Comisión de Acusaciones contra el doctor Ricaurte Gómez”, dijo el abogado.



Luna afirmó que su defendido “no saldrá del país (…) esta pendiente de cualquier cosa que se le cite o requiera para venir y responder no solamente ante la Fiscalía sino ante toda Colombia”.



Aseguró que el exmagistrado está afectado por la situación y que hasta ahora no ha sido notificado de ninguna investigación formal ni de la Fiscalía o la Comisión de Acusaciones.



JUSTICIA