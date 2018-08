Expresidente de la Corte desmiente reunión con Santos y Cepeda

El expresidente de la Corte Suprema Fernando Arboleda Ripoll desmintió una versión difundida por Twitter por el expresidente Álvaro Uribe, según la cual el exmagistrado se habría reunido con el presidente Juan Manuel Santos y el senador Iván Cepeda para después "llevar razones" a la Corte.

En un comunicado de 8 puntos, Arboleda -que fue uno de los más destacados miembros del alto tribunal en la década pasada- asegura que no conoce al senador Cepeda: "No he cruzado con él ni siquiera un saludo".



"No he podido tener reunión ninguna en la dirección que se indica en las afirmaciones contrarias a la verdad que me hacen víctima, no solo por la imposibilidad de que ella tuviera ocurrencia, sino porque desde el año 2010, a propósito de mi designación como Embajador en Ecuador, cerré mi oficina de abogado, como era mi deber", dice en un comunicado.



Asegura que fue embajador de Ecuador hasta el 2012, y que reunión de manera voluntaria para regresar a la actividad de docente.



También dice que hoy no mantiene ni ha mantenido relación de amistad con "ningún magistrado de la Corte" distinto de quienes fueron sus colegas, y que desde hace varios años no entra al Palacio de Justicia, por lo cual sería imposible que hubiera llevado allí mensajes de ninguna especie.



Puntualmente, Arboleda afirma que no tiene ninguna relación con el magistrado José Luis Barceló, actual presidente de la Corte, a quien el expresidente Uribe señala de promover la investigación que hoy lo tiene con llamado a indagatoria por supuesta manipulación de testigos.



Arboleda desmintió también que, como lo han afirmado algunas versiones de sectores cercanos al expresidente, hubiera sido alguna vez abogado de algún miembro del Eln.



"Han engañado al expresidente Uribe Vélez acerca de supuestas reuniones entre el señor Cepeda, el Presidente Santos y yo", dice el exmagistrado.



