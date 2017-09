Manzur dice que Moreno le pidió $ 2.000 millones para ‘defenderlo’

El exsenador conservador Julio Manzur dijo este lunes que el capturado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno le pidió hasta 2.000 millones de pesos para defenderlo, pero no para extorsionarlo.



Según Manzur, eso se dio en noviembre del 2014. Dijo que Moreno le manifestó a su hijo –Waldith Manzur– que podía ser su defensor y que a finales de ese año le insinuó que su defensa estaba muy mal llevada por sus abogados. "Eso yo no lo acepto porque siempre he estado muy bien defendido", dijo.

En esa oportunidad Moreno, según dijo, les pidió 600 millones de pesos para defenderlo, pero no para extorsionarlo, en un proceso que llevaba ante la Corte Suprema por 'parapolítica' . "Él no quería dejar un mal rastro ante sus amigos. Su propuesta fue prestar unos servicios profesionales sin hablar de ningún magistrado", indicó Manzur.

En ese momento, según Manzur, le dijo a su hijo que no le gustaba que mantuviera su relación con Moreno.



Manzur añadió que pasaron unos 40 días hasta que fue capturado. Y afirma que tras la captura, Moreno les dijo que "no le habían querido hacer caso, y que ahora sus servicios costaban 2.000 millones de pesos".



Según Manzur, reaccionó de la misma manera y rechazó la propuesta y así se lo comunicó su hijo a Gustavo Moreno. "En mi caso, Moreno se comportó de manera totalmente distinta como dice Musa Besaile. No fue grosero, nada. Yo no podría acusarlo porque me brindó a mí un servicio a través de mi hijo", dijo.



JUSTICIA