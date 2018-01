Exembajador Juan José Chaux Mosquera pide pista en la JEP

El exembajador y exgobernador de Cauca, Juan José Chaux Mosquera, está buscando entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Chaux, investigado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, le solicitó al alto tribunal suspender el juicio en su contra considerando que quiere que su proceso sea estudiado por esa nueva justicia transicional.

El investigado ya avanzó presentando un escrito de sometimiento a la JEP ante la secretaría de esa jurisdicción. Pero en medio del juicio, el magistrado Eugenio Fernández Carlier, ponente del caso, le dijo a Chaux que la Sala Penal estimó que "no es posible suspender el trámite de está actuación porque este es un rito establecido única y exclusivamente para las actuaciones penales en donde se encuentren vinculados miembros de las Farc que se hayan acogido al proceso de paz".



Así, la Sala Penal consideró que no ha perdido competencia para seguir investigando a Chaux ya que, en caso de que se someta a la JEP, esa justicia podrá conocer su proceso sólo cuando esté operando. Para la Corte ese sistema de justicia aún no está vigente porque la Corte Constitucional no ha estudiado la ley estatutaria que estableció cuando entra en funcionamiento esa jurisdicción.



Según la Corte, las normas establecieron que la JEP tiene tres meses para entrar en funcionamiento, contados a partir de la posesión de los magistrados, lo que quedó regulado con el artículo 33 de la ley estatutaria de esa jurisdicción. Esa es la ley estatutaria que para la Sala Penal aún no ha entrado en vigencia ya que está pendiente del aval de la Corte Constitucional.



Para la Corte "la solicitud de acogimiento a la JEP y la que ha de decidir si conoce este hecho delictivo, es la JEP", ya que ante el alto tribunal Chaux no ha hecho esta solicitud expresamente.



El abogado del exdiplomático, Jesús Orlando Gómez, aseguró que la ley que le dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que para los agentes del Estado hay un tratamiento especial y que su cliente está buscando acogerse a ese sistema de justicia transicional para "demostrar su inocencia en ese alto tribunal".



Según Gómez el delito por el que a Chaux "lo acusan es haber promovido un grupo instigándolo a la lucha contra las Farc, lo que tiene relación con el conflicto armado".



Afirmó que "a la JEP pueden ir las personas a debatir su inocencia si se consideran inocentes o las que van a reconocer su responsabilidad".



Según la investigación contra Chaux, el exrepresentante y exdiplomático habría tenido nexos con paramilitares. Mientras ostentaba su calidad de senador, Chaux asistió en el año 2001 a una ‘cumbre paramilitar’ en la finca La 21, en la que habría buscado apoyo para mantenerse en el Congreso en las elecciones del 2002. En ese momento no lo logró y se convirtió, un año después, en gobernador del Cauca.



Chaux fue embajador en el gobierno de Álvaro Uribe ante República Dominicana y hay versiones de jefes de las Auc, como Éver Veloza, ‘HH’, que lo señalan de haber buscado apoyo con los paramilitares que actuaron en Urabá, Antioquia y el Valle del Cauca.

JUSTICIA