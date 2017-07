Corte ordena a exesposo de magistrada indemnizarla por maltrato

La Corte Suprema de Justicia le ordenó al exesposo de la magistrada del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz, indemnizarla por maltrato intrafamiliar y pagar a su favor, cada mes, una cuota de alimentos.

La decisión se dio después de que la Corte revisó una decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que disolvió el matrimonio que la magistrada tenía con Virgilio Albán Medina.



Mediante un fallo del 15 de septiembre del 2016 el juzgado terminó el contrato de matrimonio afirmando que se probó el "grave e injustificado incumplimiento del demandado de los deberes de esposo y padre".



También adicionó a esa decisión una precisión en la que afirma que al disolverse la sociedad conyugal se demostró "la violencia psicológica" que sufrió la magistrada a manos de su expareja.



Sin embargo, la Sala de Familia dijo que la magistrada no tenía derecho a ser reparada porque "no demostró la necesidad que requiere para hacerse acreedora de una obligación alimentaria", a cargo de su exesposo. En la decisión aseguró que según la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura la magistrada percibe ingresos mensuales de 27 millones de pesos.



En el proceso ante la Corte Suprema la magistrada aseguró que, sin importar su condición económica, tenía derecho a ser "resarcida, reparada y/o compensada por el daño que se le causó por el desconocimiento de su derecho fundamental a vivir libre de violencia, discriminación de género y violencia intrafamiliar".



Para la magistrada es discriminatorio que aunque por un lado la Sala de Familia reconoció que su exesposo incumplió en sus deberes, y era responsable de "ultrajes, trato cruel", le negó ordenarle el pago de la cuota de alimentos a su favor porque "trabaja y percibe ingresos".



Esa cuota es un derecho que tienen las cónyuges inocentes del divorcio y que debe ser pagada por los responsables de que se disuelva el matrimonio (...) Siguiendo la filosofía del Tribunal, sólo las mujeres que no trabajan o no perciben ingresos pueden ser consideradas víctimas de violencia doméstica y recibir reparación integral", cuestionó la magistrada.

Los argumentos de la Corte

Al revisar el caso de la magistrada Conto Díaz, la Corte Suprema de Justicia aseguró que sí tiene derecho a ser reparada para no mantener impune "la violencia comprobada sufrida por la hoy promotora a manos de su expareja" y para "conjurar el daño sufrido".



Para la Corte es claro que aunque la decisión de la Sala de Familia puede ser razonable, -porque las cuotas de alimentos buscar resguardar el mínimo vital, la dignidad y la integridad física del cónyuge inocente del divorcio que se encuentre en una condición de vulnerabilidad- también es cierto que se debe buscar la reparación de las víctimas de violencia intrafamiliar, para estar acorde a las normas internacionales de Derechos Humanos.



Según el alto tribunal "cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada, con mayor razón la cometida al interior del seno familiar", por lo que en esos casos "debe concluirse, forzosamente, la posibilidad de establecer medidas indemnizatorias en procesos de divorcio", dice la decisión.



Con esos argumentos la Corte le ordenó a la Sala de Familia que profirió la primera decisión que en 48 horas deje sin efecto ese fallo y tome una nueva decisión acorde a los lineamientos del alto tribunal.



JUSTICIA