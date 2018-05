Envían a prisión a funcionario de la Corte Constitucional

La juez 21 con Control de Garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de imponer medida de aseguramiento en contra de Jairo Yovanny Caicedo Rojas, auxiliar judicial de la Secretaría General de la Corte Constitucional, capturado el martes por actos de corrupción.

"Debe manifestar esta funcionaria que censura las acciones que le son atribuidas ,pues reitera, cómo quedó demostrado, usted señor Caicedo pertenecía a un órgano con jerarquía y nombre pilar esencial de la administración de justicia", afirmó la juez.



La juez dijo durante la audiencia que a Caicedo no se le puede conceder la detención domiciliaria ya que "no se sustentó de forma suficiente los elementos que permitieran su aprobación", esto es la condición de padre cabeza de familia que alegaba la defensa para pedir ese beneficio judicial.



"Señor defensor usted no lo logró demostrar en audiencia que efectivamente el señor Jairo Giovanni es padre de familia, no señaló si existen hijos y de existir, si se encuentran bajo la ausencia total de la señora madre", dijo la juez.



La juez también señaló que el actuar del hoy investigado "genera un completo rechazo por no haber actuado con ética y profesionalismo".



"Un actuar como el suyo merece un completo repudio, toda vez que al haber prestado sus servicios en este cuerpo (Corte Constitucional), debió procesar buena ética y un buen sentido de pertenencia, lo que evidentemente no ejerció o decidió acatarse aprovechando su condición de servidor público para beneficio propio o de terceros".



La Fiscalía le imputó cargos a Caicedo por cohecho en concurso heterogéneo. Según la investigación, habría exigido a abogados pagos de dinero para supuestamente garantizar la selección y el direccionamiento de tutelas en el alto tribunal, específicamente en un caso del exnarcoparamilitar 'el Mellizo' y en otro caso de extinción de dominio sobre un bien del exnarcotraficante Carlos Lehder.



Ninguna de esas tutelas fue seleccionada, por lo que una de las hipótesis es que Caicedo habría exigido el dinero a pesar de que no tenía cómo lograr que fueran tramitados esos recursos.



Caicedo fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Sala Plena de la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal inició una investigación disciplinaria en su contra.



