Apoyo de la Unión Europea a implementación de la paz irá hasta el 2020

En entrevista con EL TIEMPO, Ana Paula Zacarías, embajadora de la delegación de la Unión Europea en Colombia, afirmó que el apoyo de ese organismo a la implementación de los acuerdos de paz se extenderá hasta el 2020.

¿Cómo se inició el apoyo de la Unión Europea en Colombia?



La Unión Europea viene colaborando con el sistema de justicia colombiano desde hace 15 años, más o menos; esto empezó con la idea de que era necesario luchar contra la impunidad, uno de los temas más necesarios en ese momento para el Estado colombiano. El primer proyecto se comenzó a implementar entre el 2005 y el 2010. La contribución europea en ese momento fue de 10 millones de euros.



¿Por qué decidieron apoyar a Colombia en ese momento?



Básicamente, porque se cambió el sistema penal acusatorio, y entonces se sintió la necesidad de fortalecer el sistema jurídico, fortalecer la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría; apoyar la creación de esa carrera fiscal y también la formación de funcionarios, jueces, magistrados; promover mecanismos alternativos de justicia.



¿Cuál ha sido el papel de la UE en el proceso de paz?



Entre el 2009 y el 2014 empezamos nuestro segundo proyecto con Colombia, enfocado en la ley de Justicia y Paz, para fortalecer el sistema y el mecanismo de atención a las víctimas. Ese proyecto tiene una contribución de 7,4 millones de euros, y la idea era ayudar a las víctimas a acceder a todo este sistema. Después, cuando entra en vigor la ley de víctimas, y ahí se trata de apoyar la creación de una unidad móvil que les permitió a las instituciones llegar a las víctimas, brindarles asistencia y conocer quiénes son, en dónde están, qué les pasó, etc.



¿Cómo ha sido el apoyo al sistema carcelario?



Este ha sido el tercer proyecto, que busca el fortalecimiento del sistema penal y se desarrolla desde el 2011 y finalizará este año. En este proyecto se invirtieron 7,4 millones de euros. Aquí se trabajó con el Inpec para desarrollar mecanismos que permitan tener más eficacia penal y mejorar la situación de los presos. También hemos apoyado el sistema de justicia alternativa y hemos capacitado a la Fiscalía con la última generación en tecnología para hacer mejores investigaciones de prueba.

¿Con qué tecnología cuenta hoy la Fiscalía?



La Fiscalía tiene hoy cuatro salas, una en donde se hace la correlación de datos, que le permite a la Fiscalía acceder a datos de otras entidades para encontrar líneas de investigación criminal. La segunda sala, que es geoespacial, en donde se hace la recreación de escenarios de crimen; luego está la sala de patrón conductual, donde se hacen entrevistas, interrogatorios, donde hay cámaras térmicas. La última es la sala estratégica, con una sala de videoconferencias.



¿Cómo ha sido el trabajo con Medicina Legal?



Se trabajó con Medicina Legal dándole capacitación técnica y dotándolo de unidades móviles para la búsqueda de desaparecidos. En total, hemos entregado cuatro unidades, que son vehículos equipados para hacer autopsias in situ. Esperamos que todo este mecanismo haya tenido un impacto positivo en la propia gestión de la paz.

¿En qué trabajan ahora que se inició la implementación del acuerdo?



En este momento estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, apoyando el sistema de justicia local para la paz, enmarcado en el programa de respuesta rápida del Gobierno. Se han invertido 4 millones de euros, y esperamos que ese sistema se pueda implementar en 50 municipios de 5 departamentos del país: Cauca, Caquetá, Bolívar, Nariño y Antioquia.



¿Cuál es el objetivo de ese proyecto?



La idea es buscar resolución pacífica de conflictos, participación ciudadana, y que la gente pueda acceder a mecanismos de justicia local por medio de las juntas de acción comunal y los cabildos indígenas, que pueden prestar esa primera línea de atención en los lugares donde no hay un juez o un tribunal y para cuando sean conflictos de fácil resolución, como disputas entre vecinos, etc.



También están trabajando en un proyecto con enfoque de género, ¿en qué consiste?



Tenemos un proyecto que se está llevando a cabo con la ayuda de ONU mujeres, y lo que busca es incorporar los aspectos de empoderamiento de las mujeres en el sistema integral de verdad, justicia y reparación según las disposiciones del acuerdo de paz. Hacemos apoyo técnico, que significa hacer que se materialice el acuerdo, permitiendo que participen las mujeres en las comisiones de verdad, que haya una selección en igualdad de magistrados y magistradas, como tratar crímenes como feminicidios o violaciones en el marco del conflicto.



¿Hasta cuándo irá el apoyo de la UE a Colombia?



Creo que seguiremos apoyando proyectos en el marco de la construcción de paz porque sabemos que estos son años muy importantes para el acuerdo y también para la negociación con el Eln. Tenemos un fondo fiduciario que se extenderá hasta 2020, quizá un poco más, porque la cooperación no se termina, sino que irá cambiando su enfoque hacia el trabajo conjunto en ciencia y tecnología, medioambiente, cuestiones comerciales, etc.



