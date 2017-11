¿Se va a volver más difícil informar y opinar en Colombia con la JEP?

La periodista española, Salud Hernández, habla sobre la tutela que Jesús Santrich interpuso contra ella y contra el periodista Gustavo Rugeles para reclamar el derecho a defender ‘su buen nombre y su honra’.

Acláreme, ¿esta tutela que ha puesto Santrich es contra quién y por qué?



Es contra cuatro personas, dos políticos y dos periodistas, que somos Gustavo Rugeles y yo, por dos razones diferentes. Gustavo escribió un artículo diciendo que este hombre se iba de “jineteras” y tal cuando estaba en las conversaciones de La Habana. Lo mío es porque me acusa de dañar su buen nombre y su honra y “desear ver en los contradictores la muerte física”.



¿Y cómo llega a esa conclusión?



Cuando él alegó ante la acusación de un congresista que no era asesino, yo publiqué unos tuits diciendo que la cúpula de las Farc, a raíz de órdenes que impartió, está integrada por personas que asesinaron. Asesinos son los que mandan a fusilar a los menores de edad que pretenden desertar. Los que mandan abortar a la fuerza a mujeres con ocho meses de embarazo. Los que ordenan acribillar a balazos a los secuestrados, si los van a rescatar. No solamente asesinaron a los políticos, asesinaron, por ejemplo, a la hija de un médico de Manizales; asesinaron a los esposos Bickenbach; asesinaron al directivo japonés que estuvo tres años secuestrado. Asesinaron a mucha gente por orden de la cúpula.



¿Pero usted mencionó concretamente al señor Santrich o lo incluyó dentro de la cúpula?



Lo incluí dentro de los jefes de las Farc. Esa era una organización muy vertical, y las órdenes que impartía la cúpula las cumplía la base.



¿Quién los está defendiendo a usted y a Gustavo?



El despacho Moncada Abogados.



¿Con base en qué argumentos?



Con base en que en su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reiterado que ni la Constitución ni la ley pueden proteger al individuo contra la mala imagen o el deshonor que nazca de sus propios actos. En sentencia C-060 de 1994, el magistrado Carlos Gaviria dijo: “(…) El buen nombre lo construye el mismo individuo de acuerdo con su comportamiento social y profesional, sus calidades morales e intelectuales, sus virtudes, etc. Y, en consecuencia, mal puede señalarse como infringidos tales derechos cuando se ha incurrido en conductas ilícitas que han acarreado sanciones”.

¿Cree que en sus tuits calumnió o injurió a alias Santrich?



Solo lo relacioné con una serie de crímenes ordenados por los jefes de las Farc. Al respecto, la Fiscalía ha investigado cerca de cien mil hechos delictivos realizados por ellas.



Hay un punto que me preocupa mucho. ¿Cómo se va a desarrollar en el futuro el ejercicio periodístico frente a estas personas? ¿No forma parte de la libertad de prensa seguir opinando que mandaron a asesinar, a secuestrar, a boletear, a abortar y a desplazar?



No es que yo piense que mataron o no. Es que yo digo: ustedes mataron. Es una acusación directa, pero una acusación basada en la información que hemos recopilado después de años de ejercicio profesional. En mi caso, desde hace 19 años. Hay que decir, sin embargo, que sí hay unos comandantes que no entutelan porque aceptan que cometieron crímenes. Ahora hay gente como Santrich o como alias el 'Paisa' que no están aceptando nada. Se defenderán con tutelatones, como Petro. Y se volverá más complicado para nosotros estar yendo a los juzgados.



Por ahora, las tutelas son ante la justicia ordinaria. Pero ¿más adelante nos pueden llamar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cuáles serán entonces los parámetros judiciales para comentar los crímenes de las Farc? En todo caso, el ministro de Justicia dejó en claro que, al contrario de lo que él dice, Santrich no está amnistiado…



Creo que esta tutela se va a resolver pronto. A mí no me preocupa porque básicamente es una rabieta de Santrich que además no tiene ningún asidero. El problema más adelante es la JEP porque puede que el periodismo y la justicia tomen dos caminos. El que asuma ahora la justicia ordinaria ante la demanda de Santrich, y en el futuro el de a JEP. No solamente las Farc, sino el presidente Santos han dicho que los periodistas irán ante la JEP.

Las Farc sí lo han dicho, pero ¿cuándo lo dijo el presidente Santos?



Una vez mencionó a varios sectores y dijo periodistas, en algún foro.



¿Cree que la libertad de prensa va a quedar en manos de esos magistrados de a 30 millones de pesos de la JEP?



No sabemos. Hay una incertidumbre total. Porque nosotros ya estamos acostumbrados a las demandas. La gente tiene derecho de interponerlas, claro, pero en muchos casos es un medio de presión o de defensa para decir en su entorno de familia o amigos que ya han demandado. Pero la JEP es un factor nuevo que no sabemos cómo se va a comportar. No sabemos si mañana la JEP, además de juzgar los crímenes que se cometieron, también va a aceptar demandas de este tipo contra el periodismo. No sabemos bajo cuáles motivos ni acusaciones. Lo que esta tutela indica es que la cúpula está envalentonada. Están más gallitos. Por eso pienso que vendrán más tutelas y más demandas. Lo cual es ridículo porque se podrán molestar los señores, pero no pueden negar que los jefes de las Farc son criminales.



¿Cuando escuchó al congresista Edward Rodríguez llamar “asesino” a Santrich, usted lo encontró explicable?



Hay momentos en los que no hace falta decir esas cosas. Yo comprendo que moleste que Santrich esté en el Congreso, donde no tenía nada que hacer, pero me parece que hay formas que no son apropiadas. Yo los considero criminales y creo que tienen que confesar, pero la del congresista me pareció una actitud fuera de lugar.



Vamos al caso del periodista Gustavo Rugeles. Es un hombre serio. ¿Si su investigación indica que algún miembro de la cúpula de las Farc anduvo en La Habana con “jineteras”, ya no lo podrá decir?



Eso es lo que no sabemos. Porque como el Gobierno los ha equiparado con cualquier ciudadano, pues ellos se sienten con derecho a demandar. Pero tiene gracia que Santrich no lo hiciera en su momento, porque lo de Gustavo es de hace ya unas semanas… Y a Gustavo yo sí le creo. Habrá gente que piense que es del ámbito privado, pero a mí me parece una vergüenza que se aprovecharan de un proceso de paz en Cuba para pasearse en catamarán e ir con jineteras. La pregunta es: ¿Los periodistas, por opinar de esas cosas, tendremos que ir ante la JEP? Yo a la justicia ordinaria la respeto, a la JEP no.



Sigamos opinando. ¿Usted ha entendido qué pasa con el ‘Paisa’? Se va y vuelve. ¿Tampoco vamos a poder preguntar?



No tengo ninguna duda de que el ‘Paisa’ se fue. Y que puso a prueba a los jefes. Tuvo que ir su jefe directo, que es Iván Márquez, a intentar frenarlo. Obviamente, el ‘Paisa’ está feliz de ver el poder que tiene y lo que genera su nombre entre el Gobierno y la sociedad. Pero que el ‘Paisa’ no fue de paseo ecológico, se lo aseguro. Ha manifestado varias veces que no le gusta este proceso, que no va a ir a la justicia especial para la paz, que no tiene crímenes que confesar. Eso es vergonzoso. Que el Gobierno haga de vocero de las Farc y sea la tapadera de ellas, que diga que sí estaba de paseo ecológico.

Aunque primero dijo que era por motivos de seguridad...



Si usted conoce Miravalle, verá que es la zona de las Farc más segura que hay, porque la escogió el ‘Paisa’. Es una hilera de casas, en un filo. Allí no se puede entrar si no se pasa por unos controles de seguridad. Han escogido muy bien. Entonces no fue por seguridad. Que se fue, se fue. Creo que lo debieron convencer, no sé cómo, si sería como convencieron a ‘Jorge 40’, con un “o te sumas al proceso de paz o te damos bala también”. No sé.



¿Cómo es posible que el Gobierno no le haya puesto gravedad al rompimiento del cese del fuego del Eln con el asesinato del gobernador indígena, y que la ONU diga que fue apenas “un incidente”?



Más grave todavía: ¡el ministro de Defensa llegó a sugerir que una de las hipótesis es que lo hubiera matado la propia comunidad indígena por problemas internos! Cuando lo oí, pensé que alucinaba. La comunidad dijo que había sido el Eln. Es gravísimo que no pase nada, pero igual de grave, que el Gobierno llegue al extremo de acusar a la comunidad para encubrirlos. Muy delicado tener a un ministro y a un gobierno de tapadera de la guerrilla.

Estamos llegando a una fórmula rarísima, que es que hay un cese del fuego que se viola, pero el Estado hace de cuenta que no hubo violación...



¿Y para qué sirve la comisión de verificación? Como todas las comisiones: para nada. Y mire la contestación hoy del comisionado de Paz: “Hay que mirar los protocolos…” ¿Finalmente qué va a pasar? Nada. Lo mataron porque dizque él se les abalanzó.



Como si un secuestrado desarmado pudiera “abalanzarse” contra un secuestrador armado…



Es justificar que hay que matarlo; a ese hay que matarlo porque se abalanzó…



Y con la excusa de la guerrilla: “Es que era informante del ejército”. Y todo eso se lo traga la ONU y se lo traga esa famosa comisión que no sirve. Y el ministro de Defensa, que se aventuró a soltar la hipótesis de que lo mató la comunidad. Para que repasemos: en los acuerdos que hicieron del cese del fuego, el Eln se reservó el derecho de retener de alguna manera a las personas para investigarlas por temas de seguridad en las zonas. No secuestran, pero tienen derecho para retener. ¿Y entonces qué pasa? Que la gente ha perdido toda la confianza en la ONU.



¿Y si por denunciar todo eso arranca la demandadera contra el periodismo y la libertad de opinión?



La verdad, es una situación un poco extraña. Resulta muy irónico que una gente que tiene que ganarse la confianza para darle soporte popular a un proceso ande en esa arrogancia. Acuérdese de las palabras de Santrich ante la pregunta ¿ustedes van a confesar sus crímenes? “Quizás, quizás, quizás”.



¿Finalmente, Salud, qué opina de la candidatura de Timochenko?



Bueno, un chiste. Una afrenta a muchísimas víctimas. No es necesario provocarla.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO