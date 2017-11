‘Las máquinas no sustituirán a los jueces, pero ayudarán a decidir'

Bajo la premisa de que la justicia se puede apoyar en la tecnología para mejorar su eficiencia, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Emory de Estados Unidos Tom Clark habló con EL TIEMPO acerca de la conferencia sobre inteligencia artificial que presentó en el encuentro del Bicentenario del Consejo de Estado, que se conmemoró esta semana en Bogotá.

¿A qué se refiere cuando propone usar la inteligencia artificial en el sistema judicial?



La oportunidad más grande para la inteligencia artificial dentro de la justicia es a través de computadores. Las máquinas pueden ayudar a los jueces a resolver casos de una forma más rápida. En el sistema judicial siempre hay muchos casos muy similares a otros viejos y, usualmente, hay que esperar mucho tiempo para que los jueces los resuelvan. Es posible que eso lo haga un computador o por lo menos que ayude en el proceso.



Los computadores son mucho mejor reconociendo patrones y pueden indicarles a los jueces cuáles casos son similares, agruparlos y permitir que se revise lo que ha pasado antes, para tomar decisiones más rápidas.

¿Solo podría aplicarse en los casos en los que hay precedentes?



No, porque los computadores igualmente podrían saber cuando se ingrese la información sobre un caso que nunca se ha visto algo similar en el pasado. Entonces, diría a los jueces que ese es un tema que hay que discutir con otras personas. Podría ayudar a saber cuándo hay un problema nuevo para estudiarlo de forma más extensa.



¿Qué tanto hemos avanzado en el tema?



Yo no creo que en este momento estemos aplicando algún tipo de inteligencia artificial, pero creo, por ejemplo, que esta conferencia es uno de los esfuerzos más significativos que he visto en términos de intentar pensar en ello, entenderlo y prepararnos. Abogados y jueces tienen que estar presentes, trabajar con los investigadores y académicos para saber qué es lo que más nos puede servir. Los jueces no van a desaparecer, las máquinas les van a ayudar.



¿Una máquina podría tomar decisiones que dependen de la interpretación de una ley?



Creo que hay dos cosas: la primera es que los computadores pueden hacer cosas mucho más rápido. Segundo, hay casos en los que realmente las personas no quieren que participe un humano porque les preocupa la parcialidad o los prejuicios, la perspectiva personal de alguien. Y los computadores pueden en ese sentido ser más objetivos porque son algoritmos.



El lado negativo de eso es que la ley con frecuencia necesita contexto que un ser humano que vive en sociedad entendería, pero el computador no lo haría nunca. Además es muy duro imaginar cómo se le explica a una persona que una máquina tomó esta decisión. Las personas podrían decir que eso no es justo, aunque el sentimiento de justicia es un asunto muy cultural.

Pero se pierde la subjetividad...



No sé en Colombia, pero en EE. UU. las multas de mal parqueo pueden llevar a la gente a la Corte. Entonces que una máquina resuelva el tema sería mucho más fácil para todos. Un caso común es un carro que va a una velocidad máxima y al ser parado por un policía el conductor explica que lleva a su esposa al hospital porque va a nacer un bebé. Un policía podría poner una multa, pero otro podría hacer una excepción y decir que no es justo. El reto es ¿cómo enseñarle a la máquina a hacer una excepción? ¿Cómo decirle cuándo es especial, cuándo se debería tener compasión?

