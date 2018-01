En riesgo libertad de prensa por decisión de la Corte Suprema: AMI

12 de enero 2018 , 11:06 a.m.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) expresó su preocupación por una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que rechaza el amparo de tutela a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá contra Publicaciones Semana en la que la obliga a revelar sus fuentes de una investigación periodística.

La orden judicial fue emitida por el Tribunal dentro de una demanda por una supuesta responsabilidad civil extracontractual frente a un particular mencionado en una nota periodística publicada en la revista Dinero.



La AMI, en un comunicado, califica la decisión de la Corte como un “precedente nefasto en relación con el principio de inviolabilidad del secreto profesional consagrado en la Constitución Política colombiana”.



Además, advierte que, de persistir esta decisión, significaría “el sometimiento del periodismo a la revelación de fuentes”.



Tanto Publicaciones Semana como la AMI presentaron una acción de tutela “calificando de imperiosa la intervención de la Corte Suprema para proteger el interés jurídico en cuestión”. Sin embargo, el alto tribunal decidió no amparar el derecho a la reserva de la fuente, según se lee en el documento.



La entidad gremial espera que se revise el fallo porque “estaría sentando una jurisprudencia que no puede hacer carrera en Colombia” y agrega que es fundamental “el libre flujo de información, la independencia y libertad de los periodistas”.



